الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بقتل ملحن بالخانكة لأكتوبر المقبل

محكمة الجنايات، فيتو
محكمة الجنايات، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، تأجيل محاكمة المتهم بقتل الملحن أحمد إيهاب ذكي الشهير بـ تيتو لجلسة 1 أكتوبر المقبل.

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وكانت البداية عندما شهدت منطقة الخانكة، جريمة كان ضحيتها شاب قتل على يد صديقه بمساعدة ثلاثة آخرين، بسبب خلاف على مبلغ مالي بينهما، وقيام المجني عليه بإقامة علاقة غير شرعية مع شقيقة المتهم الأول، ما أدى إلى استدراج الأخير للمجني عليه إلى منزله وانهال عليه ضربا بالسكين حتى أودى بحياته.

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وأفادت التحريات بأنه تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، والذي أسفر عن تحديد هوية المتهمين وهم: "أحمد ش"، وشهرته الجزار 29 سنة جزار، و"عاطف ع"وشهرته "أدهم" 21 سنة، و"محمد ش" وشهرته رحيم 16 سنة، و"العيساوي ع" 18 سنة، و"عمر م"، والذين تم ذكرهم وسردهم بمحضر التحريات وسرد تفصيلات الواقعة على جهات التحقيق، والتي بدورها أصدرت أمر بضبط وإحضار الجناة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المطلوب ضبطهم وإحضارهم بمحل إقامتهم، وكذا بنطاق مديرية أمن الشرقية تنسيقا مع قطاع الأمن العام، حتى أمكن ضبطهم والذين بمواجهتهم جميعا بما تم سرده بمحضر التحريات، أقروا واعترفوا جميعا بمضمون الواقعة، وبما تم سرده بمحضر التحريات.

وكشفت التحريات في واقعة مقتل الملحن على يد جزار بأبو زعبل، أن المتهم الأول أقر بأنه تجمعه بالمجني عليه علاقة صداقة منذ ما يقرب من عامين، حيث كان المجني عليه متزوجا بناحية أبو زعبل، وهذا ما أتاح لهما التعرف على بعضهما وصارت بينهما الصداقة، والتي على إثرها وثق بالمجني عليه.

وقال المتهم بالتحقيقات: اعتبرته أخا لي ولكنه استغل حسن نيتي وأقنعني بأنه لديه أصدقاء في مجال التنقيب عن الآثار، وأن ربحها كبيرا للغاية، فاستدان مني مبالغ مالية ضخمة بإيهامي أنه سوف يسددها بعد بيع القطع الأثرية، إضافة إلى الربح الكبير ولم يكتف بذلك بل خان شرف الصداقة، بأن أقام علاقة غير شرعية مع شقيقتي وأقنعها بالزواج وأنا في غفلة عن ذلك تماما حتى نما إلى علمي ذلك منذ عدة أشهر مما أثار حفيظتي، واختمر بذهني الانتقام لنفسي وشرفي ورد اعتباري.

 

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