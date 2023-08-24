الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

7.3 مليون جنيه صافي مشتريات الأجانب بتعاملات البورصة

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة بجلسة الأربعاء نسبة 85.7 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.2 % والعرب على 7.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 7.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 31.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2 % وسجل العرب 7.8 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.811,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2.321,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام

 

تداولات جلسة الأربعاء 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46%  عند مستوى 18133 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%  عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39%  عند مستوى 7591 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98%  عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92%  عند مستوى 5413 نقطة. 

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام  تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

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وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة. 

 

تداولات جلسة الإثنين 

تباينت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% عند 17920 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 21713 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% عند مستوى 7500 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99%  عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5400 نقطة.

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الأحد الماضي، بداية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% عند 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 21800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5400 نقطة.

 

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