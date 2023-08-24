قطع المياه عن مدينة بلاط بالوادي الجديد اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، قطع المياه عن مدينة بلاط من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، بسبب أعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه بلاط، وعملية غسيل وتطهير خزانات المياه، على أن يتم إعادة ضخ المياه النقية لمنازل المواطنين، فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، أن السبب الرئيسي لقطع المياه عن مدينة الفرافرة، وذلك لعمل صيانة بمحطة تنقية مياه الشرب بالمدينة وغسل الفلاتر والخزانات بالكلور الخام.

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وناشد رئيس الوحدة المحلية لمدينة باريس بالمواطنين والعاملين بـ (المستشفى العام - المخابز - المطاعم) والمقيمين بالمدينة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخرى وانتظامها مرة أخرى فور تطهير المحطة.

إنشاء أول نقاط تفتيش على طريق تنيدة منفلوط

وعلى جانب آخر وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة الدفع نحو البدء في تشغيل طريق تنيدة منفلوط وتجهيزه بالخدمات اللازمة حرصا على سلامة المواطنين ودفعا لمسيرة التنمية على أرض المحافظة.

ويتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط موقع إنشاء أول كمينين أمنيين (نقاط تفتيش) لصالح مديرية أمن الوادي الجديد وتنفيذ وإشراف جهاز تعمير الوادي الجديد على طريق تنيدة منفلوط سعيا لتغطية الطريق بالخدمات الضرورية وتذليل أي عقبات تواجه هذا الغرض حرصا على سلامة المواطنين ودفعا لعملية التنمية على أرض الوادي الجديد.