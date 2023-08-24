الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

إصدار 265 بطاقة تموينية ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

بطاقات تموينية، ڤيتو
بطاقات تموينية، ڤيتو

أعلن المهندس صلاح حلمي رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد،، عن وصول 265 بطاقة تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي- إصدار جديد) إلى المديرية والإدارات التابعة لها، على أن يتم تسليم البطاقة لصاحبها شخصيا بصوره البطاقة الشخصية.

وأكد صلاح، في بيان له اليوم الخميس، أنه سيجري اليوم تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 115 بطاقة لمركز الخارجة، و114 بطاقة لمركز الداخلة، و6 بطاقات لمركز بلاط، و8 بطاقات لمركز باريس، و22 بطاقات لمركز الفرافرة.

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وقال مدير المركز المطور بمديرية التموين بالوادي الجديد، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجري بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

وطالب صلاح، المواطن أن يتقدم للمكتب التمويني التابع له بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة بحيث أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 9136 لتصله رسالة لتفعيل بطاقته وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.

وأكد مدير المركز المطور بمديرية التموين بالوادي الجديد، أن إضافة المواليد على بطاقات التموين، مازال مستمرا من خلال استقبال مكاتب التموين طلبات أربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر وهم "مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء، وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة"، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

ومن جانبه أكد المهندس محمد رجب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد أو تالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز المحافظة.

وأشار مدير عام التموين إلى أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة يتطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية وصورة بطاقة التموين الموجود بها وقسيمة الزواج وإيصال حديث وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقارى وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة وصورة بطاقة التموين الموجودة بها ورقم هاتف صاحب البطاقة أو أى من أفراد أسرته وشهادات ميلاد الأبناء.

 

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