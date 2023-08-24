الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تعرف على موعد عرض أولى حلقات سفاح الجيزة، 5 معلومات هامة عنه

أحمد فهمي في سفاح
أحمد فهمي في سفاح الجيزة، فيتو

تبدأ منصة “شاهد” في عرض مسلسل “سفاح الجيزة” على مدار الشهر المقبل، حيث تبدأ أول عرض أولى حلقات المسلسل بعد ساعات قليلة.

 

وستطرح “شاهد” عبر منصتها أول حلقات مسلسل “سفاح الجيزة” غدًا الجمعة، على أن تعرض حلقتين من المسلسل كل أسبوع، لينتهي المسلسل المكون من 8 حلقات في 4 أسابيع.

 

5 معلومات هامة

1- استغرقت عملية الإنتاج برمّتها أكثر من عامين، ابتداءً من المراحل التحضيرية وتطوير النص والشخصيات وورش العمل، مرورًا بالتصوير، ووصولًا إلى مرحلة ما بعد الإنتاج. 

Advertisements

2- على غرار الإنتاجات العالمية في هوليوود، قام جميع الممثلين بأداء اختبار "تجارب الأداء" (كاستينج) على الأدوار المرشحين لها، قبل الارتباط معهم لأداء تلك الأدوار.

3- تخلل مرحلة الكتابة جلسات وورش عمل مع أخصائيين نفسيين وذوي اختصاص بهدف العمل على بناء البعد النفسي والسلوكي للشخصيات وتطويره بطريقة علمية ومهنية.

4- جميع المواقع التي تم فيها تصوير العمل هي مواقع حقيقية، ولم يتم بناء أي استوديو لتنفيذ مشاهد العمل، وتم تصوير مشاهد العمل في أكثر من ثلاثين موقعًا ضمن مناطق مختلفة في جمهورية مصر، جرى اختيارها بعناية لتتناسب مع روح المشاهد وطبيعة النص.

5- نُفِّذ المايك أب الخاص بجثث القتلى المفترضين في العمل على يد المتخصص عمر عبد الله، حيث تطلب تجهيز الممثلين وإعدادهم لتلك المشاهد من 3 – 5 ساعات، فيما استغرقت العملية أكثر من 3 أسابيع للوصول بتلك المَشاهد إلى صيغتها النهائية

 

قصة مسلسل سفاح الجيزة

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

 

فريق عمل مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل "سفاح الجيزة" من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله وآخرين، تأليف إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسلسل سفاح الجيزة أحمد فهمى ركين سعد باسم سمرة اخبار الفن

الأكثر قراءة

مفاجأة بخصوص طريقة تحويل 2.6 مليون دولار للزمالك من صفقة إمام عاشور

أغرته الفلوس، ليفربول يغير موقفه بشأن مفاوضات اتحاد جدة لضم محمد صلاح

أسما شريف منير تحلق شعرها بالكامل بسبب أزمتها الصحية (صور)

محامي كهربا: الوضع تغير بشأن غرامة كهربا بعد رحيل مجلس الزمالك وهذا ما يحدث

سر احتفال بوتين لحظة مقتل قائد فاجنر (فيديو)

ضربة جديدة من الكويت للوافدين، والسر فواتير الكهرباء

بعد قفزة أمس، آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الخميس

العتاب المر، تفاصيل جديد في واقعة طعن سيدة لزوجها داخل كمباوند شهير

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الكاجو لصحة الكبار والصغار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية