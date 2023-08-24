تعرف على موعد عرض أولى حلقات سفاح الجيزة، 5 معلومات هامة عنه

تبدأ منصة “شاهد” في عرض مسلسل “سفاح الجيزة” على مدار الشهر المقبل، حيث تبدأ أول عرض أولى حلقات المسلسل بعد ساعات قليلة.

وستطرح “شاهد” عبر منصتها أول حلقات مسلسل “سفاح الجيزة” غدًا الجمعة، على أن تعرض حلقتين من المسلسل كل أسبوع، لينتهي المسلسل المكون من 8 حلقات في 4 أسابيع.

5 معلومات هامة

1- استغرقت عملية الإنتاج برمّتها أكثر من عامين، ابتداءً من المراحل التحضيرية وتطوير النص والشخصيات وورش العمل، مرورًا بالتصوير، ووصولًا إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

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2- على غرار الإنتاجات العالمية في هوليوود، قام جميع الممثلين بأداء اختبار "تجارب الأداء" (كاستينج) على الأدوار المرشحين لها، قبل الارتباط معهم لأداء تلك الأدوار.

3- تخلل مرحلة الكتابة جلسات وورش عمل مع أخصائيين نفسيين وذوي اختصاص بهدف العمل على بناء البعد النفسي والسلوكي للشخصيات وتطويره بطريقة علمية ومهنية.

4- جميع المواقع التي تم فيها تصوير العمل هي مواقع حقيقية، ولم يتم بناء أي استوديو لتنفيذ مشاهد العمل، وتم تصوير مشاهد العمل في أكثر من ثلاثين موقعًا ضمن مناطق مختلفة في جمهورية مصر، جرى اختيارها بعناية لتتناسب مع روح المشاهد وطبيعة النص.

5- نُفِّذ المايك أب الخاص بجثث القتلى المفترضين في العمل على يد المتخصص عمر عبد الله، حيث تطلب تجهيز الممثلين وإعدادهم لتلك المشاهد من 3 – 5 ساعات، فيما استغرقت العملية أكثر من 3 أسابيع للوصول بتلك المَشاهد إلى صيغتها النهائية

قصة مسلسل سفاح الجيزة

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

فريق عمل مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل "سفاح الجيزة" من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله وآخرين، تأليف إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.