الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

الحنين إلى التراث، إقبال على حفلات السمسمية بشاطئ بورسعيد (فيديو وصور)

حفلة السمسمية البورسعيدية،
حفلة السمسمية البورسعيدية، فيتو

تعتبر أغاني السمسمية وحفلاتها من أهم أشكال التراث الشعبي المرتبط وجدانيًّا بمدن القناة بوجه عام ومحافظة بورسعيد الباسلة بوجه خاص، بل جزء لا يتجزأ من تاريخ هذه المحافظات.

حفلة السمسمية البورسعيدية،  فيتو

ويتهافت أهالي بورسعيد على حضور حفلات أغاني السمسمية، ويلتفون على هيئة حلقة حول فرقة عازفي السمسمية وراقصيها، ويرددون الأغاني الخاصة بها والتي تروي تاريخ بورسعيد، حيث أن الكبير والصغير ببورسعيد يحفظ تلك الأغاني عن ظهر قلب  

حفلة السمسمية البورسعيدية،  فيتو

 

حفلة السمسمية البورسعيدية،  فيتو

 

حفلة كل أربعاء 

ويحرص القائمون على إحدى الكافيهات على شاطىء بورسعيد "أبو صالح" على تنظيم حفلة لفرق السمسمية الشهيرة كل أربعاء من كل أسبوع،  وذلك لإحياء ذلك التراث الشعبي الاقرب لقلوب البورسعيدية.

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ورصدت عدسة "فيتو" خلال بث مباشر حفلة السمسمية والتي استضافتها كافيه "أبو صلاح" بطريق المطار ببورسعيد على الشاطئ والتي تهافت على حضورها العشرات من أهالي بورسعيد.

حفلة السمسمية البورسعيدية، فيتو

وقدمت فرقة السمسمية مجموعة من الأغاني الشهيرة والتي تروي تاريخ بورسعيد وبطولاتها والمقاومة الشعبية، بجانب بعض أغاني البمبوطية والصيادين الشهيرة. 

حفلة السمسمية البورسعيدية، فيتو

 

تفاعل الجمهور

وشهدت حفلة السمسمية البورسعيدية على شاطئ بورسعيد تفاعل منقطع النظير من المواطنين، وبالأخص على أغاني "بتغني لمين يا حمام" و"بلدي يا بورسعيد يا بلدي"، وغيرها من الأغاني الخاصة بالباسلة. 


وقام بعض الرجال والأطفال بتقديم رقصات البمبوطية والصيادين مع الأغاني، كما قام باقي الحضور بالتصفيق الحاد والتفاعل مع الأغاني في أجواء من السعادة والفرح.

حفلة السمسمية البورسعيدية،  فيتو

 

الهدف إحياء التراث

ومن جانبه قال مالك كافيه "أبو صالح" ببورسعيد: "نحن نسعى أن تكون حفلات السمسمية بشكل دوري كل أسبوع لأنها جزء من كيان كل مواطن بورسعيدي، وتقص تاريخنا العريق وبطولات ذلك الشعب على مر التاريخ".

حفلة السمسمية البورسعيدية، فيتو

وتابع: "هدفنا إحياء تراث السمسمية البورسعيدية، وأن نزرع في النشء الجديد حب ذلك الفلوكلور والأغاني الخاصة به، كما نشأنا نحن على حبه وحب أغانيه التي تحكي قصص الباسلة منذ نشأتها".

حفلة السمسمية البورسعيدية،  فيتو
حفلة السمسمية البورسعيدية،  فيتو
حفلة السمسمية البورسعيدية،  فيتو
حفلة السمسمية البورسعيدية،  فيتو
حفلة السمسمية البورسعيدية،  فيتو

 

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بورسعيد شاطىء بورسعيد محافظة بورسعيد المقاومة الشعبية

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