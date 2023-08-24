الخميس 24 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سيف عبد الرحمن يكشف كواليس العمل مع سعاد حسني (فيديو)

الفنانة سعاد حسني،
الفنانة سعاد حسني، فيتو

سعاد حسني، كشف الفنان سيف عبد الرحمن كواليس فيلم “نادية” الذي شارك فيه مع السندريلا سعاد حسني، قائلًا: "كانت فنانة عبقرية لن تتكرر، بسيطة تشعر أنها أختك أو صديقتك أو قريبتك".

 

سعاد حسني في البلاتوه

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: "سعاد حسني يبدأ شعاع نور ولما كنت بغلط أو ما أديش الدور بشكل جيد، تقول للمخرج هنعيد يقول لها ليه أنت كنتِ رائعة، ترد هنعيد أحسن".

فكر سعاد حسني

وتابع: "العمل مع سعاد حسني مختلف ومميز وبعد لما نعيد المشهد أثناء التصوير يطلع عظيم لأنها كانت بتبقى حريصة على جودة العمل".

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شقيقة سعاد حسني لـ فيتو: السندريلا كانت بتحضر لأعمال فنية قبل ما تموت

 

في وقت سابق، أكدت جانجاه شقيقة السندريلا الفنانة سعاد حسني أن شقيقتها كانت تعكف على تجهيز أعمال فنية قبل وفاتها.

وقالت جانجاه في تصريح خاص لـ “فيتو”:" السندريلا سعاد حسني كانت بتحضر لأعمال فنية كتير  وكانت كمان بتجهز عمل مسرحي قبل وفاتها.

 

زواج السندريلا بالعندليب

ومن ناحية أخرى، ردت جانجاه شقيقة الفنانة الراحلة السندريلا سعاد حسني على تصريحات محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ  الأخيرة بشأن زواج السندريلا من العندليب، قائلا:"  عبد الحليم حافظ حب  الفنانة سعاد حسني بس ما حصلش  جواز".

 

وقالت جانجاه شقيقة السندريلا سعاد حسني في تصريح خاص لـ"فيتو":" الموضوع مايهمنيش ولا أحب أن أتحدث فيه وهو من حقه يقول الذي يريد قوله  فهو له مطلق الحرية".

 

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