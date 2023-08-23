الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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سياسة

الأنبا دانيال يرسم شمامسة لكنيسة العذراء والبابا أثناسيوس بالمعادي

الأنبا دانيال، فيتو
الأنبا دانيال، فيتو

صلى نيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس وسكرتير المجمع المقدس، القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا اثناسيوس بدار السلام التابعة للإيبارشية.

 

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا دانيال صلوات رسامة ٢ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، و١٤ آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة.

 

وفي السياق ذاته شجع نيافة الأنبا دانيال الفتيات من مرحلتي الابتدائية والخريجين اللاتي اجتزن امتحان حفظ ألحان ومردات القداس.

 

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إيبارشية بني مزار تحتفل بعيد القديس حبيب جرجس

احتفل دير القديسين مار بولس والأرشيدياكون حبيب جرجس بالبهنسا في بني مزار بعيد نياحة القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس شفيع الدير، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وصلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا ورئيس الدير القداس الإلهي بالدير ذاته، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.

و يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية.

 

استمرت ٤ أيام.. ملخص زيارة البابا تواضروس للمجر

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أمس الثلاثاء زيارته لجمهورية المجر، وهي أول زيارة لقداسة البابا تواضروس للمجر، منذ جلوسه على كرسي مارمرقس، وهي الزيارة التي جاءت بناءً على دعوة رسمية وجهتها لقداسته الحكومة المجرية، وهي أيضًا ثاني دعوة رسمية تواجهها المجر لبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث سبق ودعت المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في نفس التوقيت من عام ٢٠١١.

 

جامعة بازمان بيتر تقدم الدكتوراه الفخرية

وقدمت جامعة بازمان بيتر المجرية قداسة البابا تواضروس الثاني درجة الدكتوراه الفخرية، وهو نفس ما فعلته أيضًا مع قداسة البابا شنودة الثالث إبان زيارته عام ٢٠١١. ليصبح الباباوان القبطيان هما فقط، (حتى الآن) اللذان يتم منحهما الدكتوراه الفخرية، من بين جميع الضيوف الرسميين الذين تمت دعوتهم  للمشاركة في العيد القومي لجمهورية المجر.

 

بداية الزيارة

بدأت زيارة قداسة البابا تواضروس الثاني للمجر يوم السبت ١٩ أغسطس، حيث غادر قداسته والوفد المرافق، مطار القاهرة الدولي، وكان في وداعهم السيد مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات المطار، واستغرقت الرحلة حوالي ثلاث ساعات ونصف، حيث وصل قداسة البابا مطار بودابست فرانز ليست الدولي، في الساعة الثالثة ونصف واستقبله هناك السيد شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري والسفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر وأعضاء السفارة المصرية بالمجر، وصاحبا النيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا والأنبا جابرييل أسقف النمسا والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

 

وتكون الوفد الكنسي المرافق لقداسة البابا من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، إلى جانب الإعلامي إسحق يونان، والمهندس بيشوي جرجس للتغطية الإعلامية.

 

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الأنبا دانيال شمامسة البابا أثناسيوس مطران إيبارشية المعادي سكرتير المجمع المقدس كنيسة السيدة العذراء

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