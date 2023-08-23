الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ختام ورشة حرفتك صنعتك بمركز شباب كفر غنام في الدقهلية

ورشة عمل، فيتو
ورشة عمل، فيتو

نفذ مركز شباب كفر غنام التابع لإدارة شباب السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية ختام الورشة التدريبية لتعليم حرفة تحت شعار حرفتك صنعتك وتتضمن (صناعة الجلود)، اليوم.

وتم التدريب لـ 15 فتاة بحضور المدربة هبة أسامة مدربة أشغال يدوية وهاند ميد، وأشرف عبد السلام مسئول الشباب بالإدارة.

وتأتي ورشة العمل التدريبية لتعليم حرفة، ضمن خطة دعم أندية الفتاة والتطوع بالإدارة، والتي يهدف إلى تعليم حرفة تمكن الفتاة والمرأة وأعضاء أندية التطوع، من القدرة على تنفيذ مشروع يسهم فى تحسين الدخل.

تقوم الورشة التدريبية بتعريف "فن صناعة الجلد الطبيعى" وأنواع الجلود المختلفة والأدوات المستخدمة، وتتضمن بالشرح والتوضيح كل مراحل صناعة المنتجات الجلدية من خلال تصميم العديد من المنتجات مثل "الشنط والمحافظ" وغيرها، وإلقاء الضوء على تقنيات قص الجلد وصناعة الجيوب والتجميع والخياطة اليدوية والتقفيل النهائى للمنتجات.

Advertisements

تهدف الورشة التدريبية إلى تعليم الفتيات المشاركات هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب فى عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك توجيه الاهتمام نحو الاستفادة من البيئة المصرية، التى تزخر بالخامات التى يُمكن استغلالها بشكل اقتصادى وتوظيفها فى الكثير من المنتجات الجلدية.

وفى ختام فعاليات الورشة التدريبية لتعليم حرفة تحت شعار "حرفتك صنعتك"، تم استعراض المنتجات اليدوية من محافظ وشنط مصنعة من الجلود الطبيعية، بواسطه الفتيات التى تم تدريبهن خلال فترة الدورة، والتى تمت بمجهود المدربة هبه اسامه التى عملت على إتقان الفتيات لصناعة المحافظ والشنط بطريقة سهله وسريعه بحيث يستطعن أن يبدأن مشروع صغير من خلال تعلمهن لهذه الحرفة يعود عليهن بعائد مادى.

تأتي تنفيذ الورشة التدريبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، ومني ممدوح منسق الفتاة والمرأة بالإدارة العامة للشباب، وام محمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، وياسر عبد الله صالح المدير التنفيذي بالمركز.

انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات في نسخته الـ13 من حرم جامعة أسيوط

أنباء عن تأجيل اجتماع مجلس اتحاد الكرة لاختيار مدربي منتخبي الشباب والناشئين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشغال يدوية الجلود الطبيعية المنتجات الجلدية المنتجات اليدوية بمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مشروع صغير محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

وزير النقل يتابع مع محافظ الدقهلية الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق

صندوق مكافحة الإدمان ينفذ حملة لتوعية العاملين بمياه الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الدقهلية

أسعار التوابل والبهارات اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الدقهلية

الأكثر قراءة

تنسيق حاسبات ومعلومات 2023، أقسام الكلية لطلاب شعبة علمي علوم

روسيا تعلن مصرع قائد فاغنر في تحطم طائرة شمال موسكو (فيديو)

سيد عبدالحفيظ يغيب عن حفل تكريم النادي الأهلي

خدعة الموت، مصادر أمريكية تشكك في رواية مصرع زعيم فاجنر

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة: أمطار رعدية وعاصفة رملية (فيديو)

مصرع فكهاني على يد عاطل بكرداسة

91 ألف دولار تهدد مصير أوسوريو مع الزمالك، اعرف التفاصيل

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب داخل السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

الحكومة الألمانية توقع خططا لتسهيل تغيير "الجنس"

توت عنخ آمون في موسكو لكشف أسرار لعنة الفراعنة

هبوط ناجح لمركبة الفضاء الهندية على سطح القمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 23-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أفضل 10 مسلسلات تاريخية أجنبية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأهرامات في المنام وعلاقتها بتحقيق النجاح وطول العمر

11 معنى لحرف الواو في القرآن الكريم.. اعرفها

واعظة بالأوقاف: غض البصر للمرأة وللرجل لمنع التجاوز

المزيد
الجريدة الرسمية