ختام ورشة حرفتك صنعتك بمركز شباب كفر غنام في الدقهلية

نفذ مركز شباب كفر غنام التابع لإدارة شباب السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية ختام الورشة التدريبية لتعليم حرفة تحت شعار حرفتك صنعتك وتتضمن (صناعة الجلود)، اليوم.

وتم التدريب لـ 15 فتاة بحضور المدربة هبة أسامة مدربة أشغال يدوية وهاند ميد، وأشرف عبد السلام مسئول الشباب بالإدارة.

وتأتي ورشة العمل التدريبية لتعليم حرفة، ضمن خطة دعم أندية الفتاة والتطوع بالإدارة، والتي يهدف إلى تعليم حرفة تمكن الفتاة والمرأة وأعضاء أندية التطوع، من القدرة على تنفيذ مشروع يسهم فى تحسين الدخل.



تقوم الورشة التدريبية بتعريف "فن صناعة الجلد الطبيعى" وأنواع الجلود المختلفة والأدوات المستخدمة، وتتضمن بالشرح والتوضيح كل مراحل صناعة المنتجات الجلدية من خلال تصميم العديد من المنتجات مثل "الشنط والمحافظ" وغيرها، وإلقاء الضوء على تقنيات قص الجلد وصناعة الجيوب والتجميع والخياطة اليدوية والتقفيل النهائى للمنتجات.

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تهدف الورشة التدريبية إلى تعليم الفتيات المشاركات هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب فى عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك توجيه الاهتمام نحو الاستفادة من البيئة المصرية، التى تزخر بالخامات التى يُمكن استغلالها بشكل اقتصادى وتوظيفها فى الكثير من المنتجات الجلدية.

وفى ختام فعاليات الورشة التدريبية لتعليم حرفة تحت شعار "حرفتك صنعتك"، تم استعراض المنتجات اليدوية من محافظ وشنط مصنعة من الجلود الطبيعية، بواسطه الفتيات التى تم تدريبهن خلال فترة الدورة، والتى تمت بمجهود المدربة هبه اسامه التى عملت على إتقان الفتيات لصناعة المحافظ والشنط بطريقة سهله وسريعه بحيث يستطعن أن يبدأن مشروع صغير من خلال تعلمهن لهذه الحرفة يعود عليهن بعائد مادى.

تأتي تنفيذ الورشة التدريبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، ومني ممدوح منسق الفتاة والمرأة بالإدارة العامة للشباب، وام محمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، وياسر عبد الله صالح المدير التنفيذي بالمركز.