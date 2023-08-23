لابورت يرحل عن مانشستر سيتي ويوقع للنصر السعودي

أعلن الإسباني إيمريك لابورت رحيله عن مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية اليوم الأربعاء بعد خمسة أعوام ونصف قضاهًا مع النادي.

لابورت يرحل عن مانشستر سيتي وينضم للنصر

ونشر لابورت مقطعًا مرئيًا على حسابه الرسمي في "إنستجرام" يودع فيه جماهير النادي ومنسوبيه.

وقال الصحفي سانتي أونا، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "وقع إيمريك لابورت عقده مع النصر.. العقد حتى يونيو 2026".

وكان فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات قد كتب مؤخرا على "تويتر": "مدافع مانشستر سيتي تلقى عرضا لا يرفض من إدارة نادي النصر السعودي".

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وأضاف: "المفاوضات بين الأطراف الثلاثة متقدمة بشأن توقيع عقد مدته 3 مواسم مقابل راتب سنوي 25 مليون يورو".



ويسعى النصر إلى تدعيم منطقة قلب الدفاع، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بعد بدايته المتعثرة في منافسات دوري روشن السعودي.

وخاض اللاعب الفرنسي الأصل 180 مباراة مع بطل إنجلترا منذ انضمامه إليه مطلع 2018 قادمًا من أتلتيك بلباو.

وفاز المدافع الأيسر بـ13 بطولة مع مانشستر سيتي منها 5 بطولات دوري، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

سيلفا يجدد عقده مع مانشستر سيتي

وجدد سيلفا عقده مع السيتي بعدما شارك في 308 مباريات حتى الآن حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس رابطة، ولقبين للدرع الخيرية، ودوري أبطال أوروبا.

وسجل سيلفا 55 هدفًا، أبرزها تسجيل الهدفين الافتتاحيين في الفوز 4-0 على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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وقال برناردو لموقع مانشستر سيتي: "أمضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، وأنا سعيد بتمديد فترة وجودي هنا، الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان أمرًا مميزًا للغاية ومن المثير أن تكون جزءًا من فريق يوجد فيه مثل هذا الجوع والشغف.

وأضاف: "أحب المدير الفني وزملائي والجماهير، وآمل أن نتمكن من مشاركة المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة".

جوارديولا يخضع لعملية جراحية

وقال مانشستر سيتي، في بيان على موقعه الرسمي: "خضع بيب جوارديولا اليوم لعملية جراحية روتينية على مشكلة في الظهر".

وأضاف: "كان بيب يعاني من آلام شديدة في الظهر منذ فترة طويلة، وسافر إلى برشلونة لإجراء جراحة طارئة بواسطة الدكتورة ميريا إيلويكا، حيث تكللت العملية بالنجاح، وسيتعافى ويتأهل في برشلونة".

وتابع: "في غيابه، سيشرف المدرب المساعد خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول، وسيتولى مهامه على خط الملعب في المباريات حتى العودة، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولية المقبلة".

وختم: "نتمنى لبيب جميعًا في مانشستر سيتي الشفاء العاجل، ونتطلع إلى رؤيته في مانشستر قريبًا".

موقف طريف من جوارديولا

قام أفراد الشرطة البريطانية بتحرير مخالفة ضد الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب "الركن الخاطئ لسيارته".

وتلقى المدرب الإسباني مخالفة بسبب قيامه بـ"ركن" سيارته بشكل خاطئ في أحد شوارع مدينة مانشستر الإنجليزية.

​​​​​​وبعدما حرر الموظف المخالفة ضد جوارديولا طلب التقاط صورة مع مدرب مانشستر سيتي، ليفاجئه جوارديولا مازحًا: "ادفع لي 30 جنيهًا إسترلينيًّا من أجل الصورة".

وتبادل جوارديولا والموظف الضحكات بعد هذا الموقف.

وتأتي هذه اللحظة الكوميدية بعد أن شوهد جوارديولا وهو يمزح مع أحد مشجعي مانشستر سيتي خلال مباراتهم ضد نيوكاسل.

وحصل أحد مشجعي مانشستر سيتي على عرض مفاجئ من مدرب الفريق بيب جوارديولا لتولي المسؤولية بعدما رفض المدرب الإسباني إجراء تبديلات في فوز فريقه 1-صفر على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء الماضي، على حساب إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح قبل أن يواجه نيوكاسل مساء السبت على ملعب الاتحاد.

ورغم ضيق وقت التعافي بين المباراتين، فإن جوارديولا لم يجرِ تغييرات على التشكيلة في فوز فريقه بسهولة 1-صفر على نيوكاسل.

وأبلغ جوارديولا شبكة (تي.ان.تي)، التي عرضت لقطات للواقعة، أن المشجع: "أخبرني أن أجري تبديلًا، فقلت تعال واجلس هنا وافعل ذلك.. كان إيقاع المباراة جيدًا.. لم أرَ أن اللاعبين متعبين جدًا.. لم يكن سهلًا إجراء تغييرات، لذا لم أفعل ذلك".

إصابة مدافع مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، غياب مدافعه جون ستونز حتى بعد التوقف الدولي المقبل بسبب الإصابة.

وعانى ستونز من إصابة عضلية في الفترة الإعدادية للموسم، وغاب عن مواجهتي السيتي في البريميرليج، وجلس على مقاعد البدلاء في تتويج فريقه بالسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية.