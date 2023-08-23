عقوبة امتناع الأئمة والعمال عن تخفيف مكبرات الصوت الخارجية للمساجد

وجه القطاع الديني في وزارة الأوقاف ببعض الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها، وذلك ضمن الخطة التي أطلقها مجلس الوزراء لترشيد الاستهلاك.

تخفيف مكبرات الصوت الخارجية في المساجد

ومن ضمن الاجراءات التي طالب القطاع الديني بضرورة التزام الائمة والعمال بها تخفيف مكبرات الصوت في حالة عدم وجود جهاز الأذان الموحد ويكتفى بمبكر صوت واحد.

عقوبة الامتناع عن مكبرات الصوت الخارجية

وقالت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف: إن عقوبة عدم التزام الائمة والعمال بتنفيذ تعليمات الأوقاف المتعلقة بتخفيف مكبرات الصوت الخارجية تصل إلى خصم ثلاثة أيام من الراتب.

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وأوضحت المصادر في تصريح لفيتو، أنه صدرت تعليمات على جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة ذلك بمنتهى الجدية.

تحذيرات من مكبرات الصوت الخارجية

وكانت وزارة الأوقاف حذرت من استخدام مكبرات الصوت الخارجية في غير الأذان وخطبة الجمعة، والاقتصار فيما عدا ذلك على السماعات الداخلية.

وشددت الأوقاف على أن يكون استخدام مكبر الصوت الخارجي أو الداخلي على قدر الحاجة دون أي مبالغة، والتأكيد على جميع العاملين بالأوقاف كل في نطاق مسئوليته بعدم مخالفة التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتكليف جميع القيادات والسادة المفتشين بمتابعة مدى الالتزام بهذه التعليمات واتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة.

المساجد تعمل بالطاقة الشمسية

أعلنت وزارة الأوقاف عن دخول 33 مسجدًا للعمل بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد وتخصيص 2000 متر سجاد لتجديد فرش المساجد بمناسبة العيد القومي للمحافظة وإنشاء مجمع إسلامي بالوادي الجديد على مساحة 10 آلاف متر.

دخول 33 مسجدا للعمل بالطاقة الشمسية

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 22 / 8 / 2023م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال اللقاء تسلم وزير الأوقاف قائمة بالمساجد التي تم تزويدها بالطاقة الشمسية وعددها 33 مسجدًا كمرحلة أولى، وهي:



1. المجمع الكبير - بالخارجة

2. الاستقامة - بالخارجة

3. ناصر - بالخارجة

4. بيوت الطلبة - بالخارجة

5. البستان - بالخارجة

6. التعمير - بالخارجة

7. المعلمين - بالخارجة

8. المجاهدين - بالخارجة

9. المهندسين - بالخارجة

10. الحي الجديد - بالخارجة

11. عبد المنعم رياض - بالخارجة

12. شركة 55 - بالخارجة

13. القشلاق - بالخارجة

14. الرحمن الرحيم - بالخارجة

15. التواب الرحيم - بالداخلة

16. التقوى - بالداخلة

17. الزهور - بالداخلة

18. الزراعيين - بالداخلة

19. عباد الرحمن - بالداخلة

20. موط القبلي - بالداخلة

21. الحرية - بالداخلة

22. بلاط الكبير - ببلاط

23. بلاط الشرقي - ببلاط

24. تنيدة الكبير - ببلاط

25. النخيل - ببلاط

26. باريس الغربي - بباريس

27. النور - بباريس

28. بغداد - بباريس

29. الحصري - بالفرافرة

30. آل عمران - بالفرافرة

31. ناصر - بالفرافرة

32. الشوادي - بالفرافرة

33. الأمل - بالفرافرة



تجهيز 50 مسجدا جديدا للطاقة الشمسية

وأكد بيان وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أنه جار الإعداد للمرحلة الثانية لعدد 50 مسجدًا بالمشاركة بين وزارة الأوقاف والمحافظة أيضًا ومن جهة أخرى قامت المحافظة بتخصيص قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر في أفضل موقع بمدينة الخارجة لإقامة مجمع إسلامي كبير بها في ضوء خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.



وفي ذات السياق، أكد وزير الأوقاف أنه قد تم تخصيص 2000 متر سجاد لمحافظة الوادي الجديد بمناسبة العيد القومي للمحافظة واحتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد وخلال اللقاء وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدعوة لوزير الأوقاف لافتتاح عدد من المساجد في العيد القومي للمحافظة أكتوبر القادم، تزامنا مع احتفالات المحافظة والدولة المصرية بانتصارات أكتوبر.

نور المساجد «ع القد»

من جانبها سارعت وزارة الأوقاف باتخاذ إجراءات جديدة للترشيد فى مساجد الجمهورية، بعد الموجة الحارة غير المسبوقة، التى لم تضرب مصر وحدها بل ضربت العالم باختلاف درجات طقسه المألوفة، وبالتزامنًا مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء والتى تستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل.

إجراءات وزارة الأوقاف

وتضمنت الإجراءات قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة أجهزة التكييف عند 25 درجة مئوية، وتخفيف الإضاءة الخارجية للمساجد إلى الحد الأدنى مع الاقتصار فى الإضاءة على ما تقتضيه الحاجة دون أي إسراف، وعدم ترك أي أجهزة كهربائية فى وضع التشغيل فى غير أوقات الصلاة.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تبدأ فيها وزارة الأوقاف حملات ترشيد الكهرباء، ففى عام 2016 بدأت الوزارة فى تركيب العدادات مسبقة الدفع لترشيد الاستهلاك، باعتماد 1.7 مليون جنيه لتركيب عدادات كهرباء المساجد وأكد الدكتور مختار جمعة أن الوزارة مستمرة فى خطتها لترشيد استهلاك الطاقة، ولا صحة لأية شائعات ترددت حول إلزام أحد من الأهالى بدفع أي شيء يخص فواتير الكهرباء أو المياه واستهلاكها بالمساجد، مشيرًا إلى أن الوزارة لم ولن تتخل عن أي مسجد من المساجد التى كانت تسدد عنه فواتير الكهرباء.

ويبلغ عدد المساجد التى انتهت وزارة الأوقاف من تركيب عدادات مسبقة الدفع 122 ألف مسجد بحسب آخر إحصائية رسمية من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى تعمل على الانتهاء من تركيب باقى المستهدف من تحويل العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع وعددها 5474 مسجدا، والتى تسهم فى عدم تراكم المديونيات على دور العبادة.

تسعيرة الكهرباء في المساجد

وبحسب مصادر مطلعة فى وزارة الأوقاف فإن تسعيرة شحن عدادات المساجد تنقسم إلى 3 شرائح الأولى للمساجد الكبرى وتكلفة شحن العداد 1000 جنيه شهريا، والشريحة الثانية للمساجد المتوسطة بتكلفة شحن 500 جنيه شهريا، والثالثة للزوايا الصغير بـ250 جنيها.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الأوقاف انتهت من خطة العدادات مسبقة الدفع وفق الخطة المشتركة بين الأوقاف والكهرباء فى أكثر من 95% من المساجد، وسيتم استكمال ما تبقى منها بنفس النظام الذى تتم فيه المحاسبة الكاملة على الاستهلاك، من خلال مصادقة الأوقاف على الاستهلاك، وبما يضمن عدم انقطاع الكهرباء عن المسجد على أية حال، لافتا إلى تخصيص عدادين أحدهما للإنارة والآخر للمكيفات يتعلق بالمساجد التى تبنى جديدًا أو تلك التى يُراد تركيب مكيفات بها لم تكن موجودة من قبل ولا تحتملها توصيلات الكهرباء الحالية للمسجد.

وأوضحت المصادر أن ملحقات المساجد سواء دور المناسبات أو مستوصفات طبية أو ملحقات سكنية فلا بد من تركيب عداد كهرباء ومياه وغاز مستقل لها، ليتحمل المستفيد استهلاكه منها، ولا يُحمَّل ذلك على استهلاك المسجد ولا على عداد المسجد مسبوق الدفع.

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