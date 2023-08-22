الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف توفر 1700 جهاز آذان موحد قبل نهاية العام الحالي

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير (1700) جهاز آذان موحد يتم الانتهاء من تركيبها قبل نهاية العام الحالي 2023م، بواقع تركيب (100) جهاز أسبوعيًّا، بدءًا من الأحد القادم.

ويأتي ذلك في إطار الدور الدعوي الذى تقوم به وزارة الأوقاف وجهودها لتفعيل مشروع (الأذان الموحد) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق من خلال اختيار أفضل الأصوات لرفع نداء الحق، وفي إطار عناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

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معسكرات تدريبية للمؤذنين 

وكانت وزارة الأوقاف، قررت عقد عدة دورات تدريبية للمؤذنين بالمساجد بالتوازي مع السير في مشروع الأذان الموحد، وكانت الدورة الأولى بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية  لعدد ستين مؤذنًا من محافظات الإسكندرية والبحيرة والقاهرة الكبرى.

 فكرة الأذان الموحد 

وتقوم فكرة الأذان الموحد على إطلاق الأذان الحي الذي يقوم به مؤذن واحد من مسجد مركزي، وينقل على الهواء مباشرة إلى جميع المساجد التابعة له، وذلك وفق أجهزة خاصة معدة لهذا الغرض، أو استقبال الأذان من باقي المساجد بواسطة البث الفضائي المباشر، فيُوَحَّد الأذان بأن يعمم على المساجد عبر شبكة إلكترونية؛ وتجري وزارة الأوقاف عملية البث من جبل المقطم وربطها بمحطة الشريفين للإذاعة المصرية بوسط القاهرة المواجه لمبنى وزارة الأوقاف.  

ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة حريصة على اختيار أفضل الأصوات وأنها تراعي فروق التوقيت بأن يكون الأذان يناسب توقيت كل منطقة، وذلك للقضاء على مشكلات الأصوات القادمة من المساجد القريبة.  

وحدة خاصة لـ«الأذان الموحد»

وفي هذا السياق كشف مصدر مسئول بـ «الأوقاف»، أنه بعد نجاح التجربة أسست الوزارة وحدة خاصة لـ«الأذان الموحد»، وتكون مسئولة عن الصيانة والبث الإذاعي والمتابعة الفنية، مضيفا أنه «هناك متابعة فنية على مدار اليوم ونعالج أي خلل فور الإبلاغ عنه، واستطعنا خلال السنة الأولى 2019 الانتهاء من تركيب الأذان الموحد في ألف مسجد، وذلك بعد مرحلة البث التجريبي التي شملت المساجد الكبرى بمحافظة القاهرة ووصلنا في فبراير 2020 إلى 1088 مسجدا موزعة كالتالي القاهرة 671 والجيزة 300 مسجد والقليوبية 117 مسجدًا؛ واستهدفنا في خطة 2021 الانتهاء من 4000 مسجد بمعدل 2000 مسجد كل عام؛ وتعميم المشروع على مستوى محافظات الجمهورية بالتقنيات الحديثة ومتابعة أو فضل العروض والأجهزة العالمية.

في حالة عدم تطبيق الأذان الموحد، الأوقاف تطالب بتخفيض مكبرات الصوت لمكبر واحد

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الأذان الموحد الدكتور محمد مختار جمعة معسكر ابي بكر الصديق وزارة الأوقاف مشروع الأذان الموحد

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