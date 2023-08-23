الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

أندية النيجر تعلن الانسحاب من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

دوري أبطال أفريقيا،
دوري أبطال أفريقيا، فيتو

أعلن اتحاد النيجر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الانسحاب من البطولات الأفريقية للأندية هذا الموسم.

انسحاب أندية النيجر من بطولات إفريقيا

وقال البيان الصادر عن اتحاد النيجر: "بعد التشاور مع وزارة الرياضة والأندية، تقرر الانسحاب من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد قرار غلق الحدود البرية والجوية".

وأشار إلى أنه ليس هناك أي مجال لتوفير حلول لنقل الفرق خارج النيجر رغم موافقة الاتحاد الأفريقي على إقامة المباريات خارج البلاد.

وبهذا القرار، تأهل دوانيه البوركيني إلى دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد انسحاب الحرس الوطني بطل النيجر وصعد دوانيه إلى دور الـ32 لمواجهة الترجي التونسي مباشرة بدوري الأبطال.

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وفي الكونفيدرالية الأفريقية، تأهل فريق كالون السيراليوني بعد انسحاب دوانيه بطل النيجر.

ويلتقي كالون في دور الأ32 ضد الصاعد من مواجهة دريمز الغاني وميلو المالي.

شروط كاف لمشاركة الأندية في بطولاته

وتعد أبرز الشروط التي فرضها الكاف، أن يكون لكل ناد مشارك في بطولاته مدير رياضي ومدير مالي ومدير تسويق "ماركيتنج" إلى جانب بعض الأمور الإدارية الأخرى التي لابد من توفرها كشرط للمشاركة في بطولات الأندية التي ينظمها الكاف، سواء بطولة دوري أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية أو دوري السوبر الأفريقي

ومن ناحية أخرى أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن خضوع النجم الكاميروني صامويل إيتو للتحقيق بسبب مزاعم سلوك غير لائق بحسب بيان رسمي للكاف.

وقال الكاف في بيانه: نفترض أن صامويل إيتو بريء حتى يتم النظر في الاتهامات التي تتعلق بمزاعم السلوك غير اللائق من قبل أسطورة الكاميرون.

وأضاف كاف: سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها ولن تكون أية بيانات عامة خلال فترة عمل الهيئة القضائية.

إيتو يتورط في تلاعب بالنتائج

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني متهم بمجاملة فريق كاميروني للصعود من الدرجة الثانية لدوري الدرجة الأولى.

 

مكالمة تليفونية تورط إيتو

وأشارت إلى أن هناك مكالمة هاتفية مسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإيتو مع رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، يطلب فيها الأخير مساعدة فريقه للصعود للدوري الممتاز.

وأضافت أن فالنتين كواين، رئيس النادي الكاميروني، طالب الالتقاء بإيتو في مقابلة سرية.

ولفتت "ليكيب"، إلى أن فريق فيكتوريا يونايتد، نجح بالفعل في القفز من المركز الثامن إلى الصدارة، ليصعد للدوري الممتاز في الكاميرون.

وكان اتحاد الكرة الكاميروني، أعلن في الثاني من يوليو الماضي، إيقاف 24 حكما بسبب المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات في مباريات الدوري وأيضا الكرة الخماسية والشاطئية.
 

قضية نسب

واستدعى القضاء الإسباني اللاعب الكاميروني السابق صامويل إيتو للإدلاء بشهادته بسبب الشكوى التي قدمتها ضده إريكا دو روزاريو نيبيس، التي أثبتت نسبها منه في السابق، لعدم تسديد نفقة مستحقة لها على مدار عامين.

وكشف محامي الشابة، فيرناندو اوسونا، أن إيتو سيمثل للإدلاء بأقواله أمام محكمة في مدريد يوم 3 نوفمبر المقبل.

وكانت نفس المحكمة أعلنت غيابيًا صحة نسب الشابة البالغة من العمر حاليًا 22 عامًا إلى الكاميروني بعد غيابه عن الجلسات وعدم الرد على الأدلة المقدمة ضده.


وعلى الرغم من رفع الدعوى في عام 2018، تم منح حق النفقة بواقع 1400 يورو شهريًا في جلسة استماع عقدت في 2020، وهو ما يُطالب به الآن، لأنه لم يدفع المبلغ منذ تأكيد نسبها إليه بشكل قانوني.


وأوضح المحامي أن والدة الشابة أبلغت اللاعب في فبراير 1998 بأنها حامل و"أخبرها أنه سيتصرف بمسؤولية تجاه الطفل، رغم أنه يفضل عدم إنجابه".


وأضافت أنه "خلال فترة الحمل حاولت التواصل مع والدها المستقبلي، لكنه لم يرد على مكالماتها الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها"، وأبلغته عبر الهاتف بأنها ستضع مولودها دون الحصول على رد.


ولدت الفتاة عام 1999 في مستشفى مؤسسة ألاركون في مدريد، عندما كان الكاميروني يلعب في صفوف إسبانيول، دون أن يتعرف عليها اللاعب في أي وقت.


ولإثبات أبوتها، قدمت الشابة أدلة بيولوجية تدعم شهادتها، مما جعل القاضي يعترف بالادعاء، على الرغم من أن إيتو لم يستوف متطلبات المحكمة مطلقًا. 

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