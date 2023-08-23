وزير النقل يتابع مع محافظ الدقهلية الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل في نطاق محافظة الدقهلية.

تناول اللقاء مناقشة مشروعات الطرق التى تقوم بتنفيذها الوزارة في نطاق المحافظة، حيث تم الانتهاء من مشروع توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل، بالإضافة إلى إنشاء حارة ثالثة بطول 4.5 كم وإنشاء المرحلة الأولى من منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل، وجاري إنشاء المرحلة الثانية من المنزل والمطلع بتكلفة إجمالية 1 مليار جنيه، وكذلك متابعة تطوير وتوسعة طريق رافد جمصة (المنصورة - جمصة) بطول 50 كم وتكلفة 2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال الطرق وجاري الانتهاء من توسعة عدد 3 كباري واقعة على الطريق.

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كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع انشاء طريق شرق الرياح التوفيقي في نطاق محافظة الدقهلية في المسافة من هلا - ميت غمر - اجا بطول 35 كم وتكلفه 4.5 مليار جنيه، وتطوير طريق المنصورة - محلة دمنة - دكرنس بطول 18 كم وتكلفة 135 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة - طناح - دكرنس - المطرية في المسافة من طناح حتى دكرنس بطول 10 كم وتكلفة 278 مليون جنيه، وكذلك تم متابعة تطوير الطريق الدولي الساحلي بإنشاء طريق الشاحنات الخرساني ليكون 6 حارات بكل اتجاه 3 حارات طريق رئيسي اسفلتي + 3 حارات شاحنات رصف خرساني في القطاعات من دمياط - المنصورة الجديدة - كراكة الرمال السوداء بطول 84 كم وتكلفة 9.6 مليار جنيه، وكذلك إنشاء كوبري أعلى تقاطع طريق المنصورة - دمياط الغربي - خط سكة حديد طنطا - دمياط بتكلفه 420 مليون جنيه.

وناقشا أيضا مشروعات تطوير الطرق الجاري تنفيذها بمبادرة حياة كريمة في نطاق المحافظة بإجمالي أطوال 138 كم وإجمالي تكلفة 2.3 مليار جنيه، وأهمها طريق دمياط - شربين - طلخا الغربي بطول 37 كم وطريق شربين - دمياط الشرقي بطول 25 كم وطريق شربين - كفور الغاب بطول 20 كم وطريق شربين - بسنديله بلقاس بطول 12 ك ما، وكذلك استكمال طريق المشاية وتحويل الطريق القائم الى ممشى لأهل مدينة المنصورة.

هذا إلى جانب الطريق الدولي الساحلي في نطاق محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إنشاء 3 كباري مشاة على الطريق الدولي الساحلي لتأمين عبور الطلبة والمواطنين أمام الجامعات (الدلتا – المنصورة الدولية – المنصورة الأهلية).

كما تطرق اللقاء إلى دراسة تقليص المناطق المستقطعة من المنطقة الصناعية بجمصة إلى أقل حد واستكمال تنفيذ طريق الشاحنات في نطاق مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة.

وقامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري بمعاونة محافظة الدقهلية في تطوير (6 مراسي) نهرية، والتعاقد مع شركة متخصصة في تسيير الأتوبيسات النهرية لتنشيط حركة النقل النهري في مدينة المنصورة وربطها بمدينة شربين شمالًا وميت غمر جنوبًا.

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