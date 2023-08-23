الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير النقل يتفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان - بئر العبد

الفريق مهندس كامل
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،فيتو

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير  - وزير النقل مواقع العمل في مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم ( يتم تجديد مسافات متفرقة بطول 22 كم وإعادة تأهيل مسافة 64 كم.

ويتم رفع كفاءة السكة الحالية وإعادة تأهيل الجسر ووضع قطاع تزليط جديد واعادة تركيب السكة مرة اخرى واعادة تركيب سكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني بطول إجمالي 14 كم  ) وكذلك تفقد خط سكة الحديد من  بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول ٤٤ كم ( يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي 24 كم من غربلة بازلت ودك السكة) بالإضافة إلى إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة حديد بطول 20 كم وصولا إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف  ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككى).

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تطوير وإنشاء خط الفردان - شرق بورسعيد


وحيث تأتي هذه الجولة في اطار متابعة مشروع  إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا البالغ اجمالي أطواله حوالي 500 كم  حيث  اطلع الوزير على التقدم في معدلات انشاء  خط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء خط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم.

كما تابع وزير النقل تقدم العمل في تجديد واستعادة كفاءة  المحطات حيث أنهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطة بئر العبد خلال ٤٥ يوم  وجاري  العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل القنطرة شرق وجلبانة ورمانة وبالوظة كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش

 انشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان


كما تابع  الوزير  تقدم  أعمال انشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان واعمال اعادة تاهيل الكوبرى القائم كوبرى الفردان هو كوبرى معدنى بطول ٦٤٠ مترا يتكون من جزئين يمر اعلى قناة السويس وتم الانتهاء من إنشائه فى ٢٠٠١ وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس  بسيناء وذلك لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع  بين الوادى وسيناء وتتضمن الأعمال إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول ٣٢٠ متر واعمال اعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد اعلى الكوبرى القائم بأعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين  و ربط الكوبرى غرب القناه  بخط بنها بورسعيد وشرق القناة بخط الفردان رفح وانشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات ( مياه - كهرباء -اشارات) وانشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة
وشدد على تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط

وفي تصريحات صحفية على هامش جولته صرح الفريق مهندس كامل الوزير تم اليوم متابعة احد اهم المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش / طابا  هو مشروع اعادة تأهيل وتطوير وانشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول اجمالي حوالي 500 كم حيث سيخدم هذا الخط نقل الركاب والبضائع، حيث سيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا الى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية. مشيرا إلى أن الممر اللوجيستي العريش / طابا هو ممر تنمية جديد يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء.

 خطة الحكومة المصرية لتنمية سيناء


وفي سياق متصل وفي  اطار خطة الحكومة المصرية لتنمية سيناء وخطة وزارة النقل لرفع كفاءة طرق شمال ووسط سيناء ومن أهمها طريق القنطرة شرق العريش المزدوج بطول 170 كم، تفقد الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس  الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة أعمال رفع كفاءة وتوسعة المسافة من القنطرة شرق حتى بالوظة بطول 19 كم والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بتكلفة 153.6 مليون جنيه حيث يتم اضافة حاره ثالثه باتجاه القنطرة شرق كما تابع وزير النقل أثناء جولته أعمال رفع الكفاءة بتقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( FDR ) في المسافة من كمين بئر العبد حتى كمين بالوظة بطول حوالي 52 كيلو متر في اتجاه القنطرة شرق بتكلفة 300 مليون جنيه.

وجدير بالذكر انه في اطار الخطة الشاملة لتطوير شبكة الطرق في شمال سيناء  تنفذ  وزارة النقل خطة صيانة دورية لحماية الطرق من العوامل الجوية  ( السيول - تحرك الكثبان الرملية ).

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وزير النقل تطوير خط السكة الحديد الفردان بئر العبد تطوير وإنشاء خط الفردان - شرق بورسعيد انشاء كوبرى معدنى جديد بمنطقة الفردان خطة الحكومة المصرية لتنمية سيناء

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