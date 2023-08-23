استعدادات التموين لموسم السكر 2024.. حوافز تشجيعية لمزارعي القصب والبنجر.. والوزارة تسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي يصل لـ 90%

تستعد وزارة التموين والتجارة الموسم لموسم حصاد قصب السكر والذي يبدأ في يناير فيما يبدأ موسم البنجر في فبراير المقبل.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج.

الاحتياطي الإستيراتيجي من السكر

وأوضحت وزارة التموين أن الاحتياطي الإستيراتيجي من السكر يكفي حتى شهر مارس من العام المقبل.

وأشارت وزارة التموين إلى أن سعر كيلو السكر في المنظومة التموينية يبلغ 12.6 جنيه للكيلو في حين تبلغ تكلفتها 14.6 جنيه، حيث تقوم الدولة بدعم الفارق لصالح المواطن.

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موسم قصب السك ر الجديد

وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع استلام 6 ملايين و300 ألف طن قصب لإنتاج نحو 600 ألف طن سكر، وتبلغ المخصصات المالية المستهدفة لشراء المحصول من المزارعين أكثر من 9 مليارات جنيه.

وتستهدف الوزارة زيادة كميات بنجر السكر، وذلك لتعويض ما يتم فقدانه من محصول القصب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشهد الموسم الجديد 2024 زيادة مساحة البنجر المنزرعة بواقع 15 ألف فدان لتصل إلى 40 ألفا وتوريد نحو مليون طن بنجر لمصنع أبو قرقاص، مقابل 614 ألفا و380 طنا تم زراعتهم عبر 25 ألف فدان بموسم 2023.

أسعار توريد بنجر السكر

وأعلنت شركات سكر البنجر، الدلتا - الدقهلية - النوبارية - الفيوم - السكر والصناعات التكاملية - النيل - الإسكندرية - الشرقية - القناة، برفع سعر توريد طن محصول البنجر من 600 جنيه سعر أساسي+ 275 العلاوات الاستثنائية، ليصبح السعر الشامل 1500 جنيه للطن للعروة المبكرة عند حلاوة 16%.

وتحدد الأسعار وفقا للآتي:

-1500 جنيه للتوريد من 1-2-2024 إلى 15-3-2024

-1400 جنيه للتوريد من 16-3-2024 إلى 31-3-2023

-1300 جنيه للتوريد من 1-4-2024 إلى 15-4-2024

-1200 جنيه للتوريد من 16-4-2024 إلى 30-4-2024

-1100 جنيه للتوريد من 1-5-2024 إلى نهاية الموسم

ثانيًا - سعر العلاوات

زيادة علاوة الحلاوة من 40 جنيهًا للبنط إلى 100 جنيه / طن لكل بنط حلاوة فوق 16.

زيادة علاوة النظافة من 20 جنيهًا للبنط إلى 50جنيهًا / طن عند 2 شوائب وفقًا للآتي:

حتى 2% -50 جنيهًا

من 2.15%-3%-35 جنيها

من 3.1% -4%-20 جنيها

من 4.1-5 %-10 جنيهات

حوافز لتشجيع المزارعين

هذا بخلاف المزايا والحوافز الأخرى التي تقدمها الشركات للمزارعين نقل المحصول مجانًا، وتقديم خدمات الميكنة مجانا للزراعة الآلية، والدعم المجاني لكامل ثمن التقاوى فى العروة المبكرة ودعم 75% من ثمن التقاوى لباقي العروات،و خدمة الأرض 200 جنيه للفدان، والزراعة الآلية مجانًا للمزارعين المتعاقدين، توفير المخصبات الزراعية والمبيدات بالآجل،وتقديم رشة مجانية بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، دعم نقدى لمبيدات دودة ورق القطن تصرف مع مستحقات المزارعين للعروة المبكرة.

وقامت وزارة التموين بالإسراع في الإعلان عن أسعار التوريد مبكرًا لتحفيز المزارعين علي زيادة معدل توريد كميات القصب في موسم 2024 – 2025

وقامت وزارة التموين أنه تم تقديم عددًا من الحوافز الإضافية تشجيعًا للمزارعين تضمنت محاولة توفير الأسمدة لهم، فضلًا عن تعميم حوافز النقل لتشمل جميع المصانع الـ 8 بدلا من قصرها علي مصنعي نجع حمادي وقوص فقط والذي يكلف شركة السكر للصناعات التكاملية نحو 250 مليون جنيه سنويًا، مؤكدة عدم حصول الشركة علي اية مبالغ مالية من المزارعين نظير النقل من أجل تقليل المصاريف عليهم.

وتشمل الحوافز الإضافية الأخرى تقديم تسهيلات مالية لشراء "العُقّل" الخاصة بزراعة القصب الخريفي للمزارعين، مع إمكانية تقسيط قيمتها علي 3 سنوات بفائدة 8 ٪، حيث يستهلك الفدان الواحد 7 آلاف عقلة وتتراوح تكلفتها علي الشركة بين 50 و60 مليون جنيه.

استيراد السكر من الخارج

وتحاول الدولة سد الفجوة الاستهلاكية من خلال استيراد كميات من السكر الخام، ويبلغ نصيب شركة السكر والصناعات التكاملية 50 ألف طن يتم إنتاجهم وتصدير الناتج عنهم.

وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراد 75 ألف طن لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة السكر والصناعات التكاملية لضخ الكميات المنتجة على البطاقات التموينية.

كما تعاقدت الدلتا للسكر على 20 ألف طن، النوبارية على 10 آلاف طن، والفيوم على 25 ألف طن، الدقهلية على 50 ألف طن، والشرقية على 50 ألف طن.

نصيب الفرد من السكر

ويبلغ نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين، 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة.

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