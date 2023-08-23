الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير السياحة يصدر قرارًا بتعيين شعبان عبد الجواد مديرًا لإدارة استرداد الآثار

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار،فيتو

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا بتعيين شعبان عبد الجواد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، بالمستوى الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة 

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة  على تمكين الكوادر البشرية من أبناء الوزارة والهيئات التابعة لها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية بها، الأمر الذي يساهم في دفع حركة العمل بكافة ملفاتها وإنجازها بالشكل الأمثل.

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الإدارة العامة للآثار المستردة

جدير بالذكر أن شعبان عبد الجواد تدرج في العديد من الوظائف منذ التحاقه بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار ففى عام 1995 عمل كمفتش للآثار بمنطقة الهرم، حيث شارك في العديد من أعمال الحفائر بمنطقتي آثار الهرم، والواحات البحرية، ثم في عام 2002 أصبح عضوا بالمكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وفي 2008، تولي منصب مدير إدارة الآثار المصرية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفي عام 2012 شغل منصب مدير إدارة الآثار المصرية والمتاحف بمكتب وزير الآثار. ومنذ عام 2016  وحتي الآن شغل منصب المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة، ومقرر اللجنة الوطنية للآثار المستردة والتي تم إعادة تشكيلها عام 2016 لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.


وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية  في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية داخل وخارج مصر بالاضافة إلى تمثيل مصر دوليا في العديد من ورش العمل الدولية والمؤتمرات في هذا الشأن، كما كان له دورًا بارزًا في استرداد آلاف القطع الأثرية المصرية المهربة من مصر بطريقة غير شرعية.

وكان محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة قامت حتى الآن بمنح تصاريح تشغيل لعدد 11 مركزا للسفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار تراخيص سياحية لهذه المراكز وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين المصريين والأجانب.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق تعمل للانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيدًا لإقراره والعمل به.

اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

الجدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وزير السياحة والآثار بالأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية وخاصة لما حققته من زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وفي معدلات إنفاقهم وكذلك التنوع الغير مسبوق في مصادر الأسواق السياحية، مثمنًا على جهود السادة أعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص لتحقيق هذا الأداء ولا سيما في هذا التوقيت الهام دعمًا للاقتصاد القومي ونمو وزيادة مصادر العملة الصعبة.

حجم الإشغالات الفندقية

وأوضح الوزير أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر ينعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

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