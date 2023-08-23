الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

انتعاش السياحة رغم ارتفاع درجة الحرارة في الأقصر (صور)

فوج سياحي بجوار ساحة
فوج سياحي بجوار ساحة مسجد أبو الحجاج الأقصري،فيتو

تشهد محافظة الأقصر موسما سياحيا ناجحا، على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة بالأقصر، لزيارة المعابد والأماكن الأثرية والسياحية، ليمتد الموسم الشتوي إلى الموسم الصيفي لهذا العام. 

وترصد بوابة فيتو بالصور والفيديو انتعاش قطاع السياحة في المحافظة، بتوافد السياح من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بتفاصيل السياحة الأقصرية.

والسياحة هي مصدر رئيس للنقد الأجنبي، بما يصل إلى 15 ٪ من الناتج الاقتصادي لمصر. وتسعى مصر إلى زيادة عائدات السياحة خلال ثلاث سنوات، لتصل إلى 30 مليار دولار،  في مقابل عائدات قدرت بـ13 مليار دولار عام 2021، ومصر تستهدف مضاعفة عدد رحلات الطيران ثلاث مرات حتى عام 2028، وتعزيز سياحة اليخوت.

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وتعمل وزارة السياحة  على التعاقد مع شركة دولية كبرى لإطلاق الحملة الدولية الجديدة للتسويق السياحي لمصر في 10 أسواق سياحية، والتعاقد مع شركة علاقات عامة لتعزيز الصورة الذهنية عن مصر في الخارج عبر 11 سوقًا سياحية دولية، إضافة إلى تكثيف جهود الوزارة في الترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية في عدد من دول العالم بهدف فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية.

وفي إطار خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري المتعامل مع الزائرين من المصريين والسائحين في المحافظات السياحية، تم تدشين برنامج تدريبي لكافة المتعاملين مع السائحين بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع محافظة ومكتبة الأقصر وكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر وعدد من الجهات المختلفة بالمحافظة.

ويستهدف البرنامج التدريبي كافة المتعاملين مع السائحين من أصحاب الحناطير، وأصحاب المراكب الشراعية، وأصحاب البازارات، وسائقي التاكسي، والعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والشركات السياحية، وذلك بهدف تحسين تجربة السياحية.

وتم بدء البرنامج بتدريب أصحاب الحناطير كمرحلة أولى حيث يتم استهداف 350 صاحب حنطور ثم يليها تدريب كلًا من أصحاب المراكب الشراعية وأصحاب المراكب ذات الموتور ثم أصحاب التاكسي وأصحاب البازارات ثم الانتهاء بتدريب العاملين بالمنشآت الفندقية والشركات السياحية ليكون بذلك تم استكمال تدريب جميع العاملين والمتعاملين مع السائحين بمحافظة الأقصر.

 

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