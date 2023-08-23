الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

سعد سمير يكشف حقيقة خلافه مع إدارة فيوتشر بسبب المستحقات

سعد سمير،فيتو
سعد سمير،فيتو

كشف سعد سمير نجم الأهلي وفيوتشر السابق، حقيقة وجود خلافات مع إدارة ناديه، تخص عدم حصوله على مستحقات متأخرة.

سعد سمير ينفي خلافه مع إدارة فيوتشر

ونفى سمير عبر "تويتر" ما قيل عن عدم حصوله على مستحقاته من إدارة فيوتشر، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم المنقضي.

وكتب سمير: "لا شك أنني أعتز بمسيرتي في الملاعب بكل محطاتها، بداية من بيتي النادي الأهلي والتي تتواصل -الحمد لله- حتى الآن بطموحات أتمنى تحقيقها، ومن بين هذه المحطات محطتي الناجحة مع فيوتشر وأفتخر بما حققته معهم كقائد للفريق".

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وتابع "أكن لمسؤولي فيوتشر كل الود والاحترام، وأنفي وجود أي خلافات، دعواتكم في مسيرتي الجديدة بالتوفيق.. شكرًا لكم جميعا".

وكان سعد سمير قد انضم لفيوتشر معارًا من الأهلي، لمدة موسمين، ساهم فيهما في التتويج بلقب كأس الرابطة، والتأهل مرتين متتاليتين للمشاركة في الكونفيدرالية.

 فيوتشر يعلن تعيين مساعد مورينو مديرًا فنيًّا للفريق

أعلن نادي فيوتشر تعيين البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لفريق الكرة بالنادي بداية من الموسم الحالي خلفًا لعلي ماهر الذي رحل عن لفريق.
ووصل المدرب البرتغالي، الذي عمل سابقًا مساعد لجوزيه مورينيو، في عدة أندية أبرزها مانشستر يونايتد، وتوتنهام الإنجليزيين إلى القاهرة لتوقيع العقود وتولى المهمة بشكل رسمي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

 

طبيب الأهلي ينضم للجهاز الفني لفيوتشر

انضم أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق في الأهلي إلى نادي فيوتشر، عقب رحيله عن القلعة الحمراء ليصبح  أبو عبلة أحد أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري الجديد في فيوتشر.

وبدأ أبو عبلة مهام عمله بشكل رسمي مع فيوتشر استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء الجهاز المعاون لريكاردو كالتالي: عبد الظاهر السقا مديرا رياضيا وأحمد سعيد أوكا مدربًا عامًّا وماتيوس مدربًا مساعدًا ولويس مخطط أحمال وفابيو نونو محلل أداء وخالد عبد الله مدرب الحراس وأحمد أبو عبلة رئيسا للجهاز الطبي.

 

فيوتشر يعلن رسميًّا ضم خالد رضا مدافع إنبي

وتعاقد مجلس إدارة نادي فيوتشر، اليوم الخميس، مع خالد رضا مدافع نادي إنبي، لمدة 3 مواسم قادمة وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء ذلك من أجل تدعيم دفاع الفريق قبل خوض منافسات الموسم الجديد من المسابقات المحلية والأفريقية.

وشهد توقيع العقود حضور الدكتور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، والمهندس أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

وبدأ خالد رضا مسيرته مع عالم كرة القدم في نادي النصر، وانتقل منه إلى نادي وادي دجلة مطلع موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف عام 2021.

 

لاعب سابق بالدوري التونسي، تعرف على صفقة فيوتشر "الأجنبية" الجديدة

وأعلن هاني حتحوت عبر برنامجه الماتش المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد عن اسم أحدث صفقات نادي فيوتشر الأجنبية في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال انتقالات الصيف الحالية.


وقال حتحوت "خلال المران الأول لنادي فيوتشر الأربعاء الماضي ظهر لاعب خط الوسط الجابوني كريست بيكالي في تدريبات الفريق".


وأضاف: "بيكالي صاحب الـ 24 عامًا حضر إلى القاهرة منذ أسابيع قليلة وخضع للفحص الطبي واجتازه بنجاح ثم عاد إلى بلاده وحضر إلى القاهرة منذ يومين للانضمام إلى فريق فيوتشر بشكل رسمي".

وأوضح حتحوت أن اللاعب كريست بيكالي انضم في صفقة انتقال حر من نادي شيريف المولدوفي ويلعب في مركز خط الوسط المدافع وسبق له اللعب في الدوري التونسي والليبي من قبل.

 

 

 

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