إصابة 3 أشخاص في حادث دراجة بخارية بطريق السنطة - طنطا

إصابة ٣ أشخاص أحدهم بحالة خطيرة نتيجة حادث دراجة بخارية بطريق السنطة بالقرب من ميت حبيش البحرية.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة المستشفى الجامعي بوصول ٣ شباب مقيمين بقرية اخناواى مصابين بسحجات بالجسم واشتباه ارتجاج بالمخ وحالة ٢ منهم خطرة.

وتبين من التحريات حدوث إصابتهم إثر تصادم دراجة بخارية وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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ونتج عن الحادث إصابة كل من:

عبد العزيز البدوي ٢٦سنة بحالة خطيرة

محمد الشاعر ٣٤ سنة بحالة متوسطة

محمد حسن العربي ١٦ سنة بحالة متوسطة

وجميعهم من قرية إخناواي مركز طنطا، ومتواجدون حاليا بمستشفى طنطا الجامعي.