إقبال كبير على اختبارات الجودو في المشروع القومي للبطل الأوليمبي

شهدت اختبارات رياضة الجودو ضمن المشروع القومي للبطل الأوليمبي التي تم إجراؤها اليوم بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها من مواليد 2011 و2012 و2013، إقبالا كبيرا من قِبل الأهالي والأطفال.

من جانبه تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الاختبارات التي ستجرى لانتقاء المواهب الناشئة في الجودو بمحافظة القليوبية، مشيدا بوعي المواطنين بمحافظة القليوبية.

المشروع القومي للبطل الأولمبي، فيتو

تتشكل لجنة انتقاء المواهب من دكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة بالوزارة، دكتور جون محفوظ، أحمد صادق من وزارة الشباب، دكتور نبيل الشوربجي خبير من الاتحاد دكتور فرج عبد الرازق المشرف الفني للمصارعة، حسين عطية إدارة الحاسبات والمعلومات بالوزارة والدكتور عماد يونس الأستاذ بكلية التربية الرياضية ومدرب المشروع بالقليوبية.

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المشروع القومي للبطل الأولمبي، فيتو

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويعد أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.