قبة الغوري تستضيف حفل فرقة صول الجمعة المقبل

يقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة من مساء الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري حفل غنائي لفرقة "صول".

حفل فرقة صول

ويتضمن البرنامج مجموعة متميزة الأغاني منها: "جرحونا برمش عين"، " أهيم شوقا "، "من حبي فيك يا جارى"، "قلبي دليلي"، "علي اللي جرى" و"أسأل روحك".

فرقة صول

جدير بالذكر أن فرقة صول تتكون من مجموعة مختارة من الأصوات التي تم تدريبها على يد الدكتورة سماح إسماعيل الأستاذ بقسم الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية.

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