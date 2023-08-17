الخميس 17 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

روائع الفلكلور الإسباني في حفل منى بوركهارد بقبة الغورى

حفل منى بوركهارد،
حفل منى بوركهارد، فيتو

يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة من مساء غد الجمعة حفلا غنائيا راقصًا للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة أوركسترا "لاس انتكادوراس".

حفل منى بوركهارد

ويتضمن برنامج الحفل أغانى من الفلكلور الإسباني الباسو دوبل، الجيبسى، بالإضافة الى بعض الأغاني اللاتينية الكلاسيكية منها: 

“Granda”, “Mala guena”, “carino” ,”fuego”, “Veneno”, “Amado mio”, “A palma de Mallorca”, “La Viento del arena”, “Arrinconamela”. 

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أوركسترا لاس انتكادوراس

يذكر أن الأوركسترا تأسست عام 2014، وبدأت فى تقديم عروضها فى 2016 فى العديد من المسارح بالقاهرة، والمواقع الثقافية.

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أوركسترا لاس انتكادوراس حفل منى بوركهارد مركز إبداع قبة الغوري منى بوركهارد قبة الغوري

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