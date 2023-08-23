الوفد يحيي ذكرى رحيل سعد زغلول ويمامه يؤكد الترشح لانتخابات الرئاسة

حزب الوفد، زار الدكتور عبد السند يمامة وعدد من قيادات حزب الوفد ضريح سعد باشا زغلول مؤسس حزب الوفد فى ذكرى وفاته وأثنى يمامة بدور الزعيم فى تأسيس الحزب الذى ظل لأكثر من مائة عام حتى الآن.

وأشاد يمامة بدور سعد زغلول في تأسيس حزب الوفد الذي ظل لأكثر من مائة عامة مشيرا عن تطلعات المصريين ومثالا للكيان السياسي الذي دافع عن القضية الوطنية في داخل مصر وخارجها.

الانتخابات الرئاسية المقبلة



وأكد رئيس الوفد أن الحزب قرر خوض انتخابات الرئاسة بعد موافقة كل هيئات ولجان الوفد وترشح رئيس الحزب لخوض هذه الانتخابات.

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سعد زغلول، وأضاف عبد السند يمامه إلى أنه لا ينبغي أن ننسي الدور الذي قدمه الزعيم مصطفي باشا النحاس أحد الزعماء التاريخين ووجه يمامه أيضا التحية للراحل فؤاد باشا سراج الدين باعتباره أحد الرموز الوطنية الهامة ومؤسس حزب الوفد الحديث.