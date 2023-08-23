الإحصاء: 2.9% نسبة صادرات مصر من التجارة الإلكترونية خلال عام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 23 / 8 / 2023 دراسة عــن "تطور التجارة الإلكترونية فى مصر خلال الفترة (2011-2021)" ومن أهم مؤشراتها مايلى:

نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية

تأتى الصين - هونج كونج فى المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 42,5% إلى 61,2% خلال الفترة (2011-2021). وأيضا تأتى الصين -هونج كونج فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 40,4% إلى 57,5% خلال الفترة (2011-2021).

Advertisements

نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية

تأتى مصر فى المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 0,2% الى 2,9% خلال الفترة (2011-2021). وايضا تأتى مصر فى المرتبة الاولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3,5% الى 4,8% خلال الفترة (2011-2021).

احتلت مصر المركز 109 عالميا والمركز 13 على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقًا لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

تأتى الامارات والسعودية فى المراتب الاولى على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقًا لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 37 و49 على الترتيب على مستوى العالم.

تأتى ليبيا والمغرب فى المراتب الاخيرة قبل مصر على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقًا لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 85 و95 على الترتيب على مستوى العالم.

بلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت من 11 مليون مشترك بينما بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103,5 مليون مشترك عام 2021.



بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 63,4 مليون مستخدم، وبلغ عدد مشتركي USB Modem 2,1 مليون مشترك عام 2021، وبلغ عدد مكاتب البريد الحكومية 4194 مكتب عام 2021.