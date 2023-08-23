مؤسس أمهات مصر يشيد بوزير التعليم: بدأ استعدادات العام الدراسي مبكرا

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأ التجهيز والاستعداد للعام الدراسي الجديد مبكرا على جميع المستويات.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الأيام الماضية شهدت عدة اجتماعات هامة لوزير التعليم منها ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، والذي اتخذ فيه عدة قرارات وتوجيهات هامة منها تجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة الحواسيب والطابعات، وتوفير ١٥٠ معمل للمدارس الحكومية، خاصة المدارس الإعدادية على مستوى ٢٧ محافظة، بواقع عدد ١٥٠٠ جهاز حاسب آلى و١٥٠ طابعة، وكذلك الموافقة علي تمويل توفير ١٠٠ ألف مقعد للمدارس على مستوى جميع المحافظات.

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اجتماع وزير التعليم مع هيئة الأبنية التعليمية

وتطرقت عبير إلى الاجتماع الهام للوزير مع مسئولي هيئة الأبنية التعليمية لاستعراض جهود تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، لافته أن القرارات الصادرة عن الاجتماع كانت أغلبها مطالبات لأولياء الأمور والوزير استجاب لهم، حيث تضمن الاجتماع الآتي:

*الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى

*استبعاد المدارس التي تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة

*تخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الاولى في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك.. ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات.

*قيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والابلاغ عنها بشكل دوري.

استعدادات العام الدراسي الجديد

*عقد ورش عمل وندوات توعوية للعاملين والمعلمين والطلاب حول أهمية الحفاظ على المنشأت التعليمية

*التأكيد على خطط الإخلاء بالمدارس والتدريب عليها وتنظيم دخول وخروج الطلاب

*التأكيد علي إزالة العشوائيات والبوابات الحديدية الموجودة على السلالم والطرقات داخل المدارس

وقدمت عبير، الشكر للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي مجهوداته المستمرة لصالح الطلاب وأولياء أمورهم.