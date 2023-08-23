الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

رفع 510 حالات إشغال طريق بالبحيرة (صور)

رفع حالات إشغال طريق
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 510 حالات إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 241 حالة بدمنهور، 173 حالة إشغال طريق بايتاي البارود، 46 حالة برشيد، 50 حالة بأبو حمص.

 

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

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رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو


ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة  برئاسة  مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف سمير البلكيمي بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.


أسفرت عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو
رفع حالات إشغال طريق بالبحيرة،فيتو

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبوحمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 12 محضرا لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

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إشغال طريق رفع حالات إشغال طريق رفع إشغال طريق البحيرة نائب محافظ البحيرة

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