الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المرتلة بمسجد السيدة نفيسة السبت القادم

مقرأة كبار القراء،
مقرأة كبار القراء، فيتو

تعقد وزارة الأوقاف المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية السبت 26 أغسطس 2023م، برئاسة فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

 

ويشارك من الاعضاء كل من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ حسن الدشناوي، والقارئ الشيخ ابراهيم الفشني وستبدأ القراءة من أول جزء تبارك، بإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

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وكان  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية؛ حيث بحثا الخطوات القادمة لاستكمال مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب بالوزارة، واتفقا على تشكيل لجنة لإجراء المقابلات الشفوية للناجحين بالامتحان الإلكتروني. 

موقع بوابة الوظائف الحكومية

ويأتي ذلك في ضوء الأسس التي وضعتها لجنة الاختيار المشكلة بالجهاز وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إتاحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الأربعاء إمكانية استعلام المتقدمين عن نتيجة الامتحان الإلكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية. 

 

منظومة الامتحان 

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة والجهاز أكدا على فلسفة منظومة الامتحان والمراحل التي ينبغي أن يمر بها المتقدم، والتي تتميز بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتسهم في القياس الدقيق لقدرات المتقدمين، للوصول إلى الهدف الأسمى وهو اختيار أكفأ العناصر المتقدمة للمسابقة لشغل الوظيفة العامة.

وناشد وزير الأوقاف المتقدمين للتعيين في وظيفة إمام بالوزارة، بضرورة الاستعداد الجيد للمسابقة ومراجعة حفظ القرآن الكريم، إلى جانب المزيد من المراجعة في العلوم الشرعية وبخاصة الفقه وعلوم القرآن الكريم وعلوم الحديث، مع ضرورة الإلمام بالمعلومات العامة التي ينبغي أن يلم بها الإمام الواعي المدرك لأهمية دوره التنويري في المجتمع من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير. 

الامتحان الإلكتروني للمتقدمين للمسابقة

من جانبه أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز انتهى من إجراء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين للمسابقة، حيث خضع المتقدمون لامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.

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مقرأة كبار القراء احمد تميم المراغى الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور صالح الشيخ الشيخ السيد عبد المجيد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي الشيخ ابراهيم الفشني الشيخ أحمد تميم المراغي

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