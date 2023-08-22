المركزي للتنظيم والإدارة: الانتهاء من دراسة 3423 شكوى واستفسارا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر يوليو 2023.

بوابة الوظائف الحكومية

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية إعلانات عن وظائف شاغرة ومطلوبة في 12 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

مركز تقييم القدرات والمسابقات

وأنتهي مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز من تقييم المتقدمين في 2 وحده من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتعامل الجهاز مع عدد من المراسلات الإلكترونية التي استقبلها من 220 وحده من وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تفعيل منظومة التواصل المؤسسي الرقمي بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووحدات الجهاز الإداري للدولة المختلفة تمهيدًا لالغاء التعامل الورقي.

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وانتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة 3423 شكوي واستفسار وردت اليه عبر الآليات المخصصة لذلك.

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بنقل عدد ١٣٠٢ موظف وعامل من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، ومن المقرر أن يقوم الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها.

خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري

وقال الدكتور الشيخ إن الجهاز أتاح للموظف المنتدب خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة.

ولفت إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يواصل دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل من مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.