دورة تدريبية لبرنامج مشروع "مودة" بمركز الرحمانية بالبحيرة (صور)

تواصل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة برئاسة فايزة زايد سلسلة الدورات التدريبية المجانية التى تستهدف الشباب المقبل على الزواج لتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لبناء أسرة سعيدة وناجحة قادرة على مواجهة كافة التحديات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى تؤثر على جودة الحياة الزوجية.



ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي والتكليف الرئاسي لوزارة التضامن الاجتماعي "مودة" والذي يهدف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق والحفاظ على نسيج المجتمع الأسري، كما يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

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دورة تدريبية لبرنامج مشروع “مودة” بالبحيرة، فيتو

دورة تدريبية لبرنامج مشروع “مودة” بالبحيرة، فيتو

دورة تدريبية لبرنامج مشروع “مودة” بالبحيرة، فيتو

وأشارت صفاء عرابى منسق برنامج "مودة" بالبحيرة أنه تم تنفيذ مشروع "مودة" بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، كما تقرر تعميم وتنفيذ المشروع بباقى مدن ومراكز المحافظة.

مشيرة إلى أنه تم بالأمس عقد دورة تدريبية بقاعة الإدارة الإجتماعية للتضامن الاجتماعى بمركز الرحمانية، حاضر فيها أيمن عبد العزيز - منسق برنامج مودة بوزارة التضامن ومحمد دعبيس دكتور نساء وتوليد وسعيد عشيبه بكلية التربية بجامعة دمنهور، وذلك بحضور عدد كبير من الفئه المستهدفة من المخطوبين.

حيث يأتى ذلك ضمن خطة مديرية التضامن الاجتماعي باستهداف الشباب المخطوبين وعمل دورات تدريبية لهم وذلك ابتداءً من 1 / 7 / 2023 وتنتهي فى 31 / 12 / 2023 بواقع 18 دورة تدريبية كل شهر، ومستهدف حضور 40 شابا وفتاة كل دورة.

دورة تدريبية لبرنامج مشروع “مودة” بالبحيرة، فيتو

دورة تدريبية لبرنامج مشروع “مودة” بالبحيرة، فيتو

دورة تدريبية لبرنامج مشروع “مودة” بالبحيرة، فيتو

وتم خلال الدورة التدريبية التأكيد على أهمية المبادرة في توعية وتأهيل الشباب المقبل على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس إختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل الزواج.

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بأهداف المبادرة ومردودها الإيجابي على الفئات المستهدفة، كما ثمنت جهود مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة وما تحقق من إنجاز تمثل فى تحقيق نسب أعلى من النسب المستهدفة.