الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

أبناء البحيرة من متحدي الإعاقة يحصلون على المركز الثانى فى بطولة أفريقيا للكاراتيه (صور)

أبناء البحيرة يحصدون
أبناء البحيرة يحصدون المركز الثانى ببطولة الكاراتيه، فيتو

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بحصول الطالب زياد عماد حمدى ابن مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور على الميدالية الفضية والمركز الثاني على مستوى أفريقيا فى البطولة الأفريقية للكاراتيه التي تم تنظيمها بدولة المغرب الأسبوع الماضى، وسيتم تصعيد اللاعب للمشاركة في بطولة العالم للكاراتيه والتي ستقام بالمجر 21 أكتوبر القادم.

كما أشادت بحصول اللاعبة إسراء محمد أبو زيد – خريجة مدرسة التربية الفكرية بمركز بدر على المركز الثانى بنفس البطولة، وحصولها على الميدالية الفضية فى الكاراتيه للإعاقة الذهنية وتصعيدها للمشاركة أيضا في بطولة العالم للكاراتيه بالمجر.

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وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أن ما حققه كل من اللاعبين ليس بجديد على أبنائنا من متحدي الإعاقة الذين يثبتون كل يوم إنهم نموذج للإرادة والتحدي لتحقيق الأحلام ورفع علم مصر عاليًا.

أبناء البحيرة من متحدي الإعاقة يحصلون على المركز الثانى فى بطولة أفريقيا للكاراتية، فيتو
أبناء البحيرة من متحدي الإعاقة يحصلون على المركز الثانى فى بطولة أفريقيا للكاراتية، فيتو

وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به إدارة ومدارس التربية الخاصة بالبحيرة والتى تعمل جنبا إلى جنب مع كافة أجهزة المحافظة، لرعاية أبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم فى المجتمع.

ويأتي ذلك فى إطار الدعم الغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، وكذا جهود محافظة البحيرة التى لا تألوا جهدًا فى دعم ذوي الهمم واتخاذ خطوات جادة لدمجهم بالمجتمع، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

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البحيرة متحدي الاعاقة الكاراتيه بطولة أفريقيا للكاراتية نائب محافظ البحيرة

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