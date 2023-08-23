الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

عاشور: 3.3 مليون طالب وطالبة يتلقون التعليم بـ92 جامعة (فيديو)

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المشروعات التي أنجزتها الدولة في قطاع الجامعات، أدى لزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي في مصر بمقدار مليون طالب وطالبة، مقارنة بما كان عليه الوضع خلال عام 2014.

 

 

وأضاف وزير التعليم العالي، في تقرير أمس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المنشآت الجامعية كانت تستقبل 2.3 مليون طالب وطالبة في 50 جامعة خلال عام 2014، وأخر إحصائية هذا العام تشير لالتحاق 3.3 مليون طالب وطالبة بـ92 جامعة.

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وأوضح «عاشور»، أن جهود الدولة لمضاعفة أعداد الجامعات أدت إلى استيعاب الزيادة السنوية في عدد الطلاب، فضلًا عن العمل على تحديث البرامج التعليمية بالجامعات كمًا وكيفًا لربط التعليم بسوق العمل.


وأشار «عاشور» إلى زيادة عدد الكليات الحكومية من 338 كلية في عام 2014، لتصبح 443 كلية في 2023، وزيادة عدد الكليات الخاصة من 118 كلية في 2014 إلى 253 كلية في 2023، فضلًا عن تدشين مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية في المرحلة الأولى بقيمة 1.1 مليار جنيه.

https://fb.watch/mBFjNzyhiE/?mibextid=Nif5oz


وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق تجربة خاصة نحو تدشين الجيل الرابع من الجامعات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بهدف تخريج جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي القائم على الابتكار والإبداع، لافتًا إلى تجربة الجامعات التكنولوجية التي أطلقتها مصر بواقع 10 جامعات حتى الآن لتغطي كافة تخصصات المستقبل.


وأشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية هي مؤسسات تعليمية لا تستهدف تحقيق ربح، ولكن تخصص مصروفاتها لتغطية تكاليف الدراسة فقط، بما يحقق التكامل بين كافة مسارات التعليم العالي في مصر لتناسب كافة شرائح المجتمع؛ ما بين جامعات حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة وأجنبية.

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