الأربعاء 23 أغسطس 2023
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منوعات

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

الحوامل، فيتو
الحوامل، فيتو

تلقى امرأة من كل خمس نساء امريكيات معاملة طبية سيئة خلال الحمل أو الولادة، على ما بيّنت دراسة جديدة أجرتها السلطات الصحية تسلّط نتائجها الضوء مجددًا على الوضع المأزوم لناحية متابعة النساء الحوامل في الولايات المتحدة.

أكثر التصرفات السيئة التي تُبلغ عنها النساء الحوامل

ومن بين أكثر التصرفات السيئة التي تُبلغ عنها النساء الحوامل، الرفض أو التجاهل عقب طلب مساعدة، الصراخ أو التوبيخ، انتهاك خصوصياتهنّ الجسدية، تهديدهنّ بعدم توفير العلاج لهنّ، إجبارهنّ على تلقي علاج لا يرغبن فيه.

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وفي الدراسة التي نشرتها مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهي وكالة الصحة الفيدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة، طُرحت مجموعة من الأسئلة على نحو 2400 امرأة تتخطى أعمارهنّ 18 عامًا في شأن حملهنّ بأول طفل لهنّ.

النساء السودوات أكثر عرضة لسوء المعاملة

وأظهرت الدراسة أنّ النساء السودوات أكثر عرضة لسوء المعاملة (30%)، تليهنّ النساء المتحدرات من أصول لاتينية (29%)، بينما أتت 18% نسبة النساء البيض العرضة لسوء المعاملة.

وقالت المسؤولة في مركز السيطرة على الأمراض واندا بارفيلد، في بيان «كَوني طبيبة وأمًا وامرأة سوداء، من المخيب للآمال أن نسمع إلى أي مدى يُعدّ سوء معاملة النساء شائعًا»، مضيفةً «نُدرك أنّ العنصرية والتمييز يمكن أن يتسببا بتأخير العلاج، وأحيانًا بوفيات مأسوية من الممكن تجنّب تسجيلها».

معدل وفيات النساء المرتبطة بالحمل

ويشهد معدل وفيات النساء المرتبطة بالحمل ارتفاعًا في الولايات المتحدة منذ سنوات عدّة، ويُعتبر راهنًا من أسوأ المعدلات بين الدول الصناعية. ووفيات النساء المرتبطة بالحمل هي الوفيات التي تُسجَّل خلال الحمل أو الولادة أو بعد وضع المولود بفترة وجيزة.

وبين عامي 2018 و2021، ارتفع هذا المعدل من 17,4 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة في الولايات المتحدة، إلى 32,9 حالة وفاة.

وتشير السلطات الصحية إلى أن غالبية الوفيات يمكن تجنّبها.

وذكرت الدراسة أنّ نحو 40% من النساء السود أكّدن أنّهن عانين تمييزًا خلال الحمل أو الولادة، بسبب لون بشرتهن أو أعمارهنّ أو أوزانهنّ.

إلى ذلك، واجهت النساء اللواتي لا يستفدن من تأمين صحي أو عام سوء معاملة أكثر ممّن لديهنّ تغطية صحية خاصة.

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