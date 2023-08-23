رئيس مدينة الزقازيق: اجتماع هام لبدء العمل بالخطة الاستثمارية الجديدة

أكد على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية أنه تابع الوحدات المحلية كل على حدة حيث قامت الوحدة المحلية بالنخاس بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بالطريق العام الزقازيق - ميت غمر وكذلك رفع المخلفات من على جانبي الطريق وأمام المنشآت التجارية وري وتقليم الأشجار بالجزيرة الوسطى بالطريق العام.

استقبال سيارة المركز التكنولوجى الخاص برئاسة المركز

بينما تم استقبال سياره المركز التكنولوجي الخاص برئاسه المركز للعمل علي تلقى الطلبات الواردة من المواطنين والعمل علي انهاءها بنطاق الوحده المحليه بالطيبه، فيما قامت الوحدة المحلية بالزهراء بمسح وتسوية كافة الطرق الترابية وذلك بواسطه الجليدار الخاص برئاسة المركز ,كما واصلت الوحدة المحلية بشيبة رفع تجمعات الأتربة والقمامة بمدخل ميت غمر- الزقازيق التابع للوحدة , وشارع السلام ,ومجمع المدارس ,ونفق شيبة ومن أمام وخلف مصنع الزيت والصابون.

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نظافة الطرق ورفع القمامة والاتربة

كما تم رش الطريق العام بمقطورة المياه ,ومن الوحده المحليه بالعصلوجى يتم متابعه نظافه الطريق ورفع القمامه والاتربه من أول كارفور مرورا بالفتحات الموجودة بسور السكه الحديد ,وأسفل الكوبرى العلوى حتى حدود بردين والعوده كما تم نظافه الكوبرى العلوى حتى اداره المرور وجميع الفتحات الموجوده بالطريق ,وأمام مخزن الغاز القديم ,والجبانه ,وخلف الوحده الصحيه وسور مركز الشباب وايضا متابعه اعمال النظافه التى تتم على الطريق العام الزقازيق - بلبيس والعكس ورفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق من قبل الوحده المحليه ببردين.

الاجتماع مع مديرى الادارات الهندسية وباقى الادارات

عقد رئيس مركز ومدينة الزقازيق اجتماعًا اليوم مع مديري ادارات الادارة الهندسية، والشئون القانونية، والمشروعات، والتخطيط ووالمتابعة، والحسابات،و التعاقدات وذلك لمناقشة ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية لميزانية السنة المالية الجديدة 2023/2024 ودفع عجلة العمل وانجاز الاعمال على أكمل وجه وانهائها قبل المواعيد المحددة لها.

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الادارات لانهاء الاعمال فى الوقت المحدد وعمل المحاضر الانضمامية مع الشركات المختلفة قبل طرح الاعمال والاطمئنان على انهاء كافة المرافق من صرف صحى،وغاز، وكهرباء، ومياه، ورصف، وتليفونات وذلك لمواجهة أى مشكلات قد تعرقل سرعة تسليم تلك المشروعات وفى ذات السياق تم مناقشه انشاء مبنى وحده محليه بقريه شيبه متطور رقمى نموذجى ويأتى هذا الاجتماع حرصًا من رئيس مركز ومدينة الزقازيق على التواصل الدائم مع القائمين على العمل والتعرف على مايواجههمم من مشكلات والعمل على حلها والارتقاء بمنظومة العمل لتحقيق اعلى مستويات النجاح.

الوحدة المحلية بقرية بردين مركز الزقازيق

وتوجة رئيس مركز ومدينة الزقازيق الى عدد من القطاعات بدأها بالوحدة المحلية ببردين حيث تابع سيادته أعمال النظافة الشاملة بالطريق العام الزقازيق - بلبيس والعكس والتى شملت رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق وازالة كافة الإشغالات الموجودة لتسهيل إنتظام حركة سير السيارات والحفاظ على أرواح المواطنين.

كما تابع الجولة بالتوجه الى الوحده المحليه بالعصلوجى لمتابعه الاعمال التى تتم بنطاق الوحده وايضا متابعه انتظام سير العمل وحضور الموظفين كما توجه الى الحمله الميكانيكيه بالعصلوجى للاطمئنان على سير العمل وصيانه المعدات وكفائتها , ثم متابعة الأعمال بأرجاء مدينة الزقازيق كشارع السلام، والغشام، طريق موقف المنصورة للاطمئنان على كفاءة الطرق بكافة القطاعات وحسن سير الاعمال بها وعدم وجود أى معوقات تعطل مصالح المواطنين.