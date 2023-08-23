الكشف على 1370 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية أبو النوم بالبحيرة (صور)

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية أبو النوم بكفر الدوار، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء 21 و22 / 8 / 2023 م ، تم خلالها الكشف على 1370 مواطن من خلال 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 359 - عيادتي الأطفال 502 - الجراحة 165 - النساء 82 - تنظيم الأسرة 56 - العظام 206 ).

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بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.



ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

في إطار منفصل، مازالت حملة 100 يوم صحة تحقق نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث قدمت خدماتها المجانية ل 530 ألف و191 مواطن منذ بدء الحملة وحتى الآن.

قافلة طبية بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بمحافظة البحيرة، فيتو

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

مشيرًا إلى أن الحملة قدمت خدماتها في صحة المرأة لعدد 211241 منتفعة (31462 صحة مرأة أولى - صحة مرأة دورية 179779) وفى السمعيات لعدد 20685 والأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى لعدد 117196 والأورام السرطانية لعدد 171501 وصحة الام والجنين لعدد 9568.

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الفرق والأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة، ووجهت بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة بنطاق المحافظة.