زراعة الشرقية تعلن تنظيم يوم حقلي عن الذرة الشامية

أكد المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمحافظة الشرقية قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم يوم حقلي إرشادي عن زراعة الذرة الشامية وذلك لمزارعي قرية العواسجة وعزبة الشوادفي التابعين لرئاسة مركز ومدينة ههيا بحضور الدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية الذرة الشامية بالشرقية والمهندسة ليلى قنصوة بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس هاني صلاح إخصائي المحصول بالمركز وعدد من المرشدين الزراعيين والمزارعين.

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استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول

أضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية أنه خلال اليوم الحقلي تم استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من خدمة الأرض للزراعة والتسميد وتوضيح أهمية اختيار الأصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة كما تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى انتاجية للفدان ولتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.مضيفا أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم مشددًا على ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

تنظيم ندوة إرشادية عن زراعة القطن

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة الى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنظيم ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن لمزارعي قرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في حضور الدكتور حسن أمين بمعهد بحوث القطن والمهندس محمود الشناف أخصائي المحصول بالمحافظة ومهندسي الإرشاد والمكافحة بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.

استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية

وأضاف أنه خلال الندوة تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية للنهوض بانتاجية محصول القطن والتوعية بضرورة تقارب فترات الري للتغلب علي ارتفاع درجة الحرارة بجانب متابعة مكافحة الآفات واستمرار الفحص أولًا بأول كما تطرق اللقاء الي الحديث عن أهمية الجنى المحسن للحصول على رتبة أعلى للقطن والوصول إلى عائد اقتصادي مرتفع وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة

وأكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بـمحافظة الشرقية قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية كفر أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس عن العفن الهبابي في أشجار المانجو والطرق المثلي للمكافحة، في حضور الدكتور علي أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات والدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد العساسي مدير عام إدارة المكافحة بالمديرية وعدد من المهندسين الزراعيين ومزارعي القرية.

وأضاف: أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابي في أشجار المانجو وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

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