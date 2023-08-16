الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

زراعة الشرقية: ندوة إرشادية عن عفن المانجو في بلبيس

ندوه إرشادية عن عفن
ندوه إرشادية عن عفن المانجو بكفر أيوب ببلبيس، فيتو

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بـمحافظة الشرقية قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات بتنفيذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية كفر أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس عن العفن الهبابي في أشجار المانجو  والطرق المثلي للمكافحة، في حضور الدكتور علي أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات والدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد العساسي مدير عام  إدارة المكافحة بالمديرية وعدد من المهندسين الزراعيين ومزارعي القرية.

 

وأضاف: أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابي في أشجار المانجو وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

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زراعة الشرقية تنظم يوم حقل إرشادى عن الأرز

تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم فى الدخل القومي 

وبدورة أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

مضيفا أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

مدرسة حقلية عن محصول فول الصويا 

هذا وقد أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية  قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم مدرسة حقلية عن زراعة محصول الفول الصويا وذلك لمزارعي قرية شوبك أكراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحضور الدكتور أكرم رشاد أستاذ البقوليات بمحطة بحوث سخا والدكتور محمد نصر المشرف العام على المشروع والمهندس صلاح محيى الدين مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس أسامة عطا أخصائي المحصول بالمديرية وعدد من المزارعين وذلك لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية لفول الصويا والذي يعد أحد اهم المحاصيل الإستراتيجية التي تستخدم في العديد من الصناعات الغذائية بالإضافة لكونه أحد مصادر إنتاج الزيوت.

زراعة الشرقية تنظم مدرسة حقلية عن الذرة الشامية

مخلفات البذور علف للحيوان 

كما تستخدم مخلفات بذوره كعلف للحيوان بعد خلطها بالذرة الشامية، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية التي تمكنهم من الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة لزراعة محصولين أو أكتر في نفس المساحة وفي نفس الوقت هذا وقد أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

 

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مركز ومدينة بلبيس محافظة الشرقية المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة ندوة ارشادية لمزارعى كفر ايوب العفن الهبابى فى اشجار المانجو الطرق المثلى للمكافحة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

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