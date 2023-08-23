فريق السلع الممنوعة بالاتحاد الجمركي يعقد اجتماعه الثالث بالجامعة العربية
يعقد فريق السلع الممنوعة والمقيدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي اجتماعه الثالث بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 23-24 أغسطس 2023، بمشاركة الدول الأعضاء في مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي.
الاتحاد الجمركي العربي
ويناقش الفريق قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي والمقدمة من الدول الأعضاء بهدف الاتفاق على قائمة واحدة مجمعة تحتوي على جميع السلع الممنوعة، حيث لا تدخل تلك السلع مفاوضات توحيد الرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي، ويتم استثناء هذه السلع لأسباب دينية أو صحية أو بيئية أو أمنية، وهو الأمر المعمول به في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تحت مسمى "السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
قائمة السلع الممنوعة
كما يناقش الفريق قائمة السلع الممنوعة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقارنتها بما هو معمول به في إطار الاتحاد الجمركي العربي.
قوائم السلع المقيدة
بالإضافة إلى مناقشة قوائم السلع المقيدة التي وافت بها الدول الأعضاء الأمانة العامة، والسلع المقيدة هي السلع التي تحتاج إلى موافقة مسبقة أو إجراء يجب اتخاذه من قبل المستورد، ويكون هذا الإجراءات إما سابق لورود السلع أو لاحق بعد دخول السلع ويتم مناقشة ما هي أسباب القيد والجهات المعنية بذلك القيد، وذلك بهدف إمكانية توحيد القيود أو تقليلها في إطار الاتحاد، حيث تكون جميع الدول الأعضاء بالاتحاد دولة واحدة بعد إقامته.
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