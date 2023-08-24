الحبس سنتين لمن يرتكب هذه الأفعال في الانتخابات الرئاسية

حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، عقوبة بالحبس سنتين لمن يرتكب عددًا من المخالفات في الانتخابات الرئاسية مثل أن اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أي ورقة تؤدي إلى تعطيل الانتخاب.

ونصت المادة ٥١ من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية كالتالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

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الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية، كشف المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إرسال أجهزة حديثة لبعض مكاتب البريد لتحرير التوكيلات لمرشحي الانتخابات الرئاسية وذلك مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات.

بروتوكول هيئة البريد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن الغرض من البروتوكول الموقَّع من هيئة البريد يكمن في الاستفادة من البنية التحتية والانتشار الواسع للهيئة وقدرتها في نقل الأجهزة والمهام المطلوبة قبل الانتخابات الرئاسية

في نفس المداخلة، قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "قريبًا سنعلن مؤتمرًا لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية".

إشراف قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": “سيكون هناك إشراف قضائي كامل على كل صندوق انتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.



نتيجة الحصر العددي

ولفت: كل مرشح رئاسية من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية، ومندوب المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط ولكن إعلان النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.



من لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة

وأكد: أن هناك 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتعكف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية لإجرائها تحت إشراف قضائي كامل، لـ انتخاب الرئيس الجديد مع وضع رؤية للجدول الزمني المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام المواد (140، 210، 241 مكرر) من الدستور المصري.

وتواصل هيئة الانتخابات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة وفقًا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.

الوطنية للانتخابات: مستلزمات انتخابات رئاسة الجمهورية مسؤولية البريد

ووقعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية بالقرية الذكية ضمن الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن بروتوكول التعاون مع هيئة البريد المصرية يأتي في إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام الانتخابات الرئاسية 2024.

الوطنية للانتخابات: الاستمرار في تنقيح قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للانتخابات الرئاسية

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.. إعلان اسم الرئيس الجديد أبريل 2024.. الهيئة الوطنية: جميع المستلزمات مسؤولية البريد.



وأكد المستشار وليد حمزة في كلمته خلال توقيع بروتوكول التعاون أن البريد المصري يمتلك إمكانيات كبيرة، لذلك قررت الهيئة أن تستفاد من هذه الإمكانيات في نقل الأوراق الانتخابية عبر البريد المصرى إلى محافظات وقرى مصر.