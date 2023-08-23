الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

الولايات المتحدة تتهم روسيا بالتشويش على أنظمتها للاتصالات الفضائية

الأقمار الاصطناعية،
الأقمار الاصطناعية، فيتو

قال قائد القوات الفضائية الأمريكية تشانس سالتزمان، إن روسيا تسعى لتعطيل عمل نظام الاتصالات الفضائية الأمريكي "ستارلينك" في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن سالتزمان أن الولايات المتحدة تسعى إلى وضع مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية على مدار أرضي منخفض لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، وأن هذه المجموعة قد تضم حوالي ألف قمر صناعي.

 

تعطيل عمل نظام الاتصالات الفضائية الأمريكي "ستارلينك"

وأضاف أنه إذا كان هناك عدد كبير بما فيه الكفاية من هذه الأقمار، فإن إلحاق أي ضرر بها من قبل دول أخرى سيكون أمرا معقدا.

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وقال إن الولايات المتحدة "ترى أن هذا الأمر ينطبق أيضا على مجموعة "ستارلينك" للأقمار الصناعية في أوكرانيا.

وأضاف أن الروس يشوشون على أقمار "ستارلينك" لتعطيل عملها في أوكرانيا.

 

تقييم خصائص الأجهزة الفضائية التابعة للبلدان الأخرى

وأشار إلى أنه في وقت سابق من شهر أغسطس، بدأت فرقة جديدة من قوة الفضاء الأمريكية العمل في قاعدة "بيترسون" في ولاية كولورادو على تقييم خصائص الأجهزة الفضائية التابعة للبلدان الأخرى، وغرضها وإمكاناتها.

وأوضح أن قوة الفضاء الأمريكية "ليس لديها العدد الكافي من الموظفين"، وأن العمل جار على زيادة عددهم.

 

تحطم مركبة الفضاء الروسية لونا-25 على سطح القمر

والأحد الماضي، قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إن مركبة لونا 25 الفضائية اصطدمت بالقمر وفُقد الاتصال بها.                             

وأشارت الوكالة إلى أنه وفقا للحسابات الأولية، تحولت المركبة الفضائية "لونا-25" إلى خارج المدار، واصطدمت بالقمر ولم تعد موجودة، جراء اصطدامها بسطح القمر.

 

وأوضحت الوكالة في بيان، أنه "وفقًا للتقديرات الأولية، نظرًا لوجود انحراف في المعايير التشغيلية للمركبة عن تلك التي كان مخططا لها، تحولت المركبة الفضائية لونا 25 إلى مدار غير الذي كان محددًا لها وتحطمت نتيجة اصطدامها بسطح القمر".

لونا 25.. تحطم أول مركبة فضاء روسية تدخل مدار القمر منذ 1976 (فيديوجراف)

تعليق عاجل من وكالة الفضاء الروسية على تحطم مركبة لونا 25 على سطح القمر

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تعليق عاجل من وكالة الفضاء الروسية على تحطم مركبة لونا 25 على سطح القمر

تحطم مركبة الفضاء الروسية لونا-25 على سطح القمر

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