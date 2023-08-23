أستاذ بالأزهر: صلة الرحم أمر إلهى لنشر الرحمة
قال الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن كلمة الرحم، المقصود بها صلة الرحم، تعنى المكان الذى يحتضن الإنسان قبل ولادته فى بطن أمه، وتتضمن حروفه الشفقة واللين والعطف والرحمة.
مكانة صلة الأرحام
وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "الأقارب عموما سواء من ناحية الآباء أو الأمهات كانهم انحدروا جميعا من رحم واحد، من أم واحدة، وهذه الرحم لها حق بيننا، حتى المجتمع جو من الألفة والمحبة".
واستكمل: "كلمة الرحم فيها ما فيها من الشفقة والطمأنينة والرحمة، وكان الإنسان حين يركن إلى ذوى رحمه، تكون الرحمة فى أسمى صورها ومعانيها، كأنه عاد إلى صدر أمه، فصلة الرحم أمر إلهى، لتسود الطمأنينة المجتمعات، وهو ما أمر الله به فى كتابه العزيز"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ".
أستاذ بالأزهر: صلة الرحم واجبة حتى لمن يكرهوك
كما حذر الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، من أن تكون صلة الرحم بالمقابل، موضحا: "يعنى مش لازم قريبك يزورك ويودك عشان توده وتزوره، إياك تكون بالمقابل كده، لا أنت لازم تزور اللى لا يزوك ولا يودك".
وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "إناك تقول ده مش بيتصل بى هتصل به له، حتى لو كانت هناك قطيعة، عليك بالمبادرة بالاتصال والمواصلة، فكن خير من ينصاع لأوامر الله بصلة الرحم، واعمل بما أمر به الله من صلة الرحم".
واستكمل: "لو أنت تصل أرحامك وهم يقاطعونك، وتتودد إليهم وهم يبغضونك، فما تفعله كانك تطعمهم المَلّ، ويعنى رماد الفرن بكل حرارته"، مستشهدا بحديث أبى هريرة، إن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلُم عنهم ويجهلون عليّ، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهم المَلّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك
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