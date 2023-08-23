الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

خلال لقاء "صبحي" و"الزملوط"، بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس

أشرف صبحي والزملوط،
أشرف صبحي والزملوط، ڤيتو

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث موقف المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

وأكد الزملوط أن اللقاء بحث آخر مستجدات مشروع إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة المُقام على مساحة ٥٠٠ فدان والإسراع بنسب التنفيذ؛ استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وافتتاح المدينة الشبابية بعد استكمال أعمال التطوير. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء أول قرية تراثية وفندق بيئي، وتنظيم رحلات شبابية للعاصمة الإدارية للمحافظة.

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كما أشار إلى الاتفاق على تنفيذ بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس، لافتًا إلى دعم الوزارة الكامل لكافة الأنشطة والفرق  وتطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة، للنهوض بمستوى مشاركتها بالبطولات المحلية والقومية، وتشجيع الرياضات التراثية واستضافة المحافظة للبطولات الدولية.

 

محافظ الوادي الجديد يلتقي وزير التعليم العالي.. ويدعو "الأعلى للجامعات" لزيارة المحافظة  

وعلى جانب آخر استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امس، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في لقاءٍ ودّي جمع الطرفين لمناقشة مستجدات التعليم الجامعي بالمحافظة.  حيثُ أكّد المحافظ على التوسع في توفير العديد من المنح الدراسية والفرص المتميزة لأبناء المحافظة بالتعاون مع مختلف الجامعات الأهلية. مُعربًا عن خالص تقديره للتعاون المُثمر بين الوزارة والمحافظة في تقديم خدمات تعليمية أفضل، وافتتاح المزيد من الكليات بجامعة الوادي الجديد؛ لتوفير التخصصات المختلفة واستيعاب أبناء المحافظة وتقليل نسبة الاغتراب.  وفي ختام اللقاء، قدّم المحافظ دعوته للمجلس الأعلى للجامعات لعقد اجتماعه الدوري بها وزيارتها في أقرب فرصة ممكنة.

 

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