عالم الآثار سليم حسن شخصية معرض القاهرة للكتاب 2024، ويعقوب الشاروني للطفل

عقدت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، مساء أمس الثلاثاء، أولى اجتماعاتها للدورة الجديدة، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

معرض القاهرة للكتاب

وتضم اللجنة نخبة من كبار المفكرين والمثقفين والكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وبدأت اللجنة اجتماعها بوضع الرؤية العامة للبرنامج الثقافي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الندوات الثقافية والعلمية والأدبية والتاريخية، والأنشطة الخاصة بالطفل، والأنشطة الفنية المصاحبة.

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سليم حسن شخصية المعرض

ووافقت اللجنة على اختيار شخصية المعرض عالم الآثار الشهير د. سليم حسن، والذي قدم أعمالًا مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن.

يعقوب الشاروني

كما توافقت اللجنة على اختيار، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل واستمر النقاش حول الاحتفاء بعدد من رموز الفكر والإبداع على المستويين المصري والعربي، لما للثقافة المصرية من تآلفات مع الثقافة العربية، ومن بين هؤلاء المحتفى بهم: عميد الأدب العربي "طه حسين"، ورائدة من رواد الشعر "نازك الملائكة".

معرض الكتاب 2024

واتفقت اللجنة على الانعقاد دوريًا لوضع التصورات التي تم الحديث فيها في الاجتماع الأول، حتى تتم بلورة البرنامج الثقافي في أسرع وقت، آملين في تقديم دورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تليق بالثقافة والتاريخ المصري الكبيرين.