موقف الزوجة والأبناء حال تجنس الزوج بجنسية غير المصرية

وضع قانون الجنسية المصرية ضوابط بشأن التمتع بالجنسية المصرية وكذلك حال التنازل عنها أو زوالها والتجنس بجنسية أخرى، ومصير جنسية الأبناء والزوجة حال زوال الجنسية المصرية عن الأب.

تأثير زوال الجنسية المصرية على الأبناء

ذكرت المادة الحادية عشر من القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، إثر زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له على زوجته وأولاده، وجاء ذلك كالآتي:



موقف الزوجة من جنسية زوجها

لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

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موقف الأبناء القصر من جنسية أبيهم

أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.