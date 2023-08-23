عقوبة تجهيز أماكن معدة لتعاطي المخدرات في القانون ‏

حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة لكل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

عقوبة تجهيز أماكن معدة لتعاطي المخدرات

ونص القانون على تجريم إعداد أماكن خاصة لتعاطي المخدرات، مع العلم بذلك، لما لها من تأثير خطير على المواطنين.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

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وتزداد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم.

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.

اساءة استخدام المخدرات

إساءة استخدام المواد، تُعرف أيضًا باسم تعاطي المخدرات، هي تعاطي عقار ما بكميات كبيرة أو بوسائل مضرة للفرد والآخرين.

وتمثل إساءة استخدام المواد إحدى أشكال اضطراب تعاطي المخدرات، ويُستخدم العديد من التعريفات المختلفة لتعاطي المخدرات في سياقات الصحة العامة، والطب والعدالة الجنائية.

ويظهر الفرد السلوك المعادي للمجتمع في بعض الحالات عندما يكون تحت تأثير المخدرات، وقد تحدث تغييرات طويلة الأمد في شخصية الأفراد نتيجة تعاطي المخدرات بالإضافة إلى الضرر المحتمل على الصعيد الجسمي والاجتماعي والنفسي، يؤدي تعاطي بعض العقاقير إلى عقوبات جنائية، لكن تختلف هذه العقوبات بشكل كبير بالاعتماد على الولاية القضائية المحلية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فقد برز تعاطي المخدرات كمساهم كبير في العجز والوفاة على حد سواء في القارتيين الإمريكيتين.

وسُجّلت زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن اضطرابات تعاطي المخدرات في الفترة بين عامي 2000 و2019 وهما الإقليمين الوحيدين اللذان يمثل فيهما اضطراب تعاطي المخدرات أحد العوامل العشرة الأولى المساهمة في خسارة سنوات الحياة الصحية بسبب الوفيات المبكرة والعجز، في حين لا يحتل تعاطي المخدرات أحد المراكز الـ25 الأولى في أي من الأقاليم الأخرى

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