نائب محافظ الأقصر يشهد تسليم 45 كرسي متحرك لذوي الهمم

شهد محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، فعاليات حفل مبادرة "خُطي" لتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة، نائبا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لدعم فئة ذوي الهمم وذلك بحضور الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وعدد من قيادات المؤسسة ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشملت فعاليات الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية المختلفة كما تم تسليم عدد ٤٥ كرسيا متحركا عاديا وكهربائيا للحالات المستحقة الواردة من المؤسسة.

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وتعد الأقصر ضمن المرحلة الأولى من فعاليات المبادرة مع محافظتي (المنوفية- سوهاج) على أن يأتي تباعا باقي المحافظات.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير عدد 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم وذلك إسهاما من المؤسسة ليتمكن ذوو الهمم من سهولة الحركة ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي وأسهل.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر، أن الدولة حريصة على توفير الدعم والاهتمام بكافة فئات المجتمع ومن بينهم فئة ذوي الهمم بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.



وأشاد نائب المحافظ بجهود مؤسسة حياة كريمة لإطلاق العديد من المبادرات، التي تهدف من خلالها إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسر والفئات الأولى بالرعاية وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

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