الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

درجة الحرارة بالأقصر تسجل 43 نهارا

حالة الطقس بمحافظة
حالة الطقس بمحافظة الأقصر، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 43  درجة نهارا، 27 درجة ليلا.


وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٤ درجة مئوية، السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية، جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية، شمال الصعيد ٣٧  درجة مئوية، جنوب الصعيد ٤٤ درجة مئوية.

Advertisements


وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار التحسن النسبي في درجات الحرارة علي الرغم من الأجواء الحارة التي تسيطر على كافة الأنحاء بسبب نسبة الرطوبة التي تزيد الاحساس بحرارة الطقس.


وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالطقس الحار  .


نصائح من هيئة الأرصاد
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الطقس الحار وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر فيتو طقس محافظة الأقصر حالة طقس الأقصر

مواد متعلقة

إطلاق 12 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

ضبط 6500 عبوة لوليتا مجهولة المصدر بالأقصر

مناقشة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر خلال اجتماع لجنة حماية الطفل بالأقصر

تحصين 34 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

منصة أيادي مصر بالأقصر تنظم دورة لتعليم الخياطة

سماء الأقصر تتزين بـ23 رحلة بالون طائر

إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة حي جنوب بالأقصر

محافظ الأقصر يوجه بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الشكاوى

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يعلن انضمام نجم جديد لحفل "ليلة الدموع"

القصة الكاملة لانسحاب عمر خيرت من حفله، ورد الشركة المنظمة

إنذار أحمر، تعليق الدراسة بجميع مدارس مكة بسبب سوء الأحوال الجوية

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

الخارجية السودانية تلغي جوازات السفر الدبلوماسية لقادة الدعم السريع

رئيس الوزراء يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة باجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "البريكس"

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

زعيم كوريا الشمالية يوبخ حكومة بلاده بسبب خانون (صور)

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية