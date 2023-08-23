الخارجية السودانية تلغي جوازات السفر الدبلوماسية لقادة الدعم السريع

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، أنها ألغت جوازات السفر الدبلوماسية لقادة الدعم السريع المتمردة وقوى الحرية والتغيير.

قرار عاجل من السودان بشأن الدعم السريع

وأضافت الخارجية السودانية في بيان لها، أنها ألغت جوازات السفر دبلوماسية لكل من خالد عمر يوسف ومريم الصادق المهدي والفكي من قوى التغيير.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة "جماعة إرهابية".

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها، إنه من واجب على المجتمع الدولي تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة جماعة إرهابية.

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هجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، أن مليشيا الدعم السريع جندت الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم.

وعلى الجانب الأخر خلال أقل من 24 ساعة تمكنت الأجهزة الأمنية في السودان من ضبط أكبر شحنة كبتاجون في تاريخ البلاد حيث بلغت 2 مليون حبة من مادة الكبتاجون المخدرة.



كانت الأجهزة الأمنية السودانية، تلقت معلومات بمحاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة داخل شحنة تصل إلى 2 مليون و500 ألف حبة كبتاجون جديدة كانت داخل شاحنة مخبأة في إحدى المزارع بغرض إغراق محليات ولاية نهر النيل بهذه الآفة الخطيرة.

القبض على المتهم

تمت مداهمة المزرعة بعد تأكيد المعلومات التي تم جمعها ومن ثم التحرك على إثرها حماية للبلاد من هذه الكميات الهائلة من المخدرات، وتم القبض على المتهم الأجنبي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته ووضع المخدرات كمعروضات تمهيدًا لتقديم عناصر هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة للمحاكمة وبجانب المخدرات وجد بحوزة المتهم 850 باكيتة سجائر مهربة.