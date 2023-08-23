الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إعلان مواعيد امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والسودانية

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

انتهت أمانة المجلس الأعلى للجامعات بإشراف ومتابعة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، من تحديد مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة)، بالتعاون مع قيادات جامعتي القاهرة وعين شمس.

مواعيد وأماكن إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

وجاءت مواعيد وأماكن عقد امتحانات تحديد المستوى على النحو التالي:

Advertisements

- طلاب الطب البشري: سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة، يوم الأحد الموافق 27 /8 /2023، في العاشرة صباحًا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصر العينى، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، علمًا بأنه سيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الإمتحانات. 

- طلاب الصيدلة: سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، يوم الأحد الموافق 27 /8 /2023، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، في مدرج فائق هاشم بالدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، وسيتم استقبال الطلاب من البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

مواعيد  إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج

- طلاب طب الأسنان: سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 27/8/2023، في العاشرة صباحًا، وذلك في مدرجات الطلاب ومدرجات الدراسات العليا، وسيكون دخول الطلاب من باب الكلية الرئيسي وسيتم تحديد المسار إلى مكان الامتحانات بلوحات إرشادية.

- طلاب الهندسة: سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس، يوم الأحد الموافق 27 /8 /2023، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيتم عقد الامتحانات في (مبنى عمارة قاعة 500 – مدرجات "ب" و"د"، وصالة رسم قاعة الدور الثاني بالمبنى الرئيسي)، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية. 

ويتوجب على الطالب إحضار إثبات الشخصية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول).

ويأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تكشف تفاصيل تقليل الاغتراب (فيديو)

محافظ الوادي الجديد يلتقي وزير التعليم العالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية

المجلس الأعلى للجامعات الاعلى للجامعات الجامعات الروسية الجامعات الخاصة الجامعات الروسية والأوكرانية الجامعات المصرية الطب البشري طلاب الصيدلة مواعيد إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج

مواد متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الطب 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، إرشادات وتعليمات مهمة للطلاب خلال تسجيل الرغبات

قرار جمهوري بتعيين قيادات جامعية جديدة

تنسيق الجامعات 2023، نتيجة المرحلة الثانية أدبي

كلية طب الأسنان بجامعة الجيزة الجديدة NGU تعلن عن شراكتها الأكاديمية ومزايا الالتحاق بها

جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل أوائل الثانوية العامة للتعرف على المنح الكاملة للدراسة بها

توقيع بروتوكولات تعاون بين طب المنصورة ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية

لطلاب المرحلة الثالثة 2023، خطوات تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ يعلن انضمام نجم جديد لحفل "ليلة الدموع"

القصة الكاملة لانسحاب عمر خيرت من حفله، ورد الشركة المنظمة

إنذار أحمر، تعليق الدراسة بجميع مدارس مكة بسبب سوء الأحوال الجوية

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

الخارجية السودانية تلغي جوازات السفر الدبلوماسية لقادة الدعم السريع

رئيس الوزراء يصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة باجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "البريكس"

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

قطع الكهرباء عن آلاف الأمريكيين بسبب العاصفة هارولد

زعيم كوريا الشمالية يوبخ حكومة بلاده بسبب خانون (صور)

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما حكم ترقيع الجلد التالف للإنسان الحي بجلد الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية