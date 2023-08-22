محافظ الوادي الجديد يلتقي وزير التعليم العالي

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في لقاءٍ ودّي جمع الطرفين لمناقشة مستجدات التعليم الجامعي بالمحافظة.

حيثُ أكّد المحافظ على التوسع في توفير العديد من المنح الدراسية والفرص المتميزة لأبناء المحافظة بالتعاون مع مختلف الجامعات الأهلية. مُعربًا عن خالص تقديره للتعاون المُثمر بين الوزارة والمحافظة في تقديم خدمات تعليمية أفضل، وافتتاح المزيد من الكليات بجامعة الوادي الجديد؛ لتوفير التخصصات المختلفة واستيعاب أبناء المحافظة وتقليل نسبة الاغتراب.

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وفي ختام اللقاء، قدّم المحافظ دعوته للمجلس الأعلى للجامعات لعقد اجتماعه الدوري بها وزيارتها في أقرب فرصة ممكنة.

خلال لقاءه وزير الأوقاف.. محافظ الوادي الجديد: تخصيص ١٠ آلاف م٢ لإقامة مجمع إسلامي كبير بالخارجة

وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيثُ تسلم وزير الأوقاف، خلال اللقاء، قائمة بالمساجد التي تم تزويدها بالطاقة الشمسية بالمحافظة، وعددها 33 مسجدًا كمرحلة أولى، وأوضح المحافظ أنه جاري الإعداد للمرحلة الثانية لعدد 50 مسجدًا بالتعاون بين الوزارة والمحافظة.

كما صرّح أنه تم تخصيص 10 آلاف م٢ لإقامة مجمع إسلامي كبير بمدينة الخارجة. وأشار وزير الأوقاف أنه تم تخصيص 2000 م سجاد لتجديد فرش المساجد مناصفةً بين الوزارة والمحافظة، في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله.

وفي ختام اللقاء وجّه المحافظ الدعوة لوزير الأوقاف، لزيارة المحافظة وافتتاح عددٍ من المساجد، أكتوبر القادم، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي وانتصارات أكتوبر المجيدة.

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